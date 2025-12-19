Varese News

Le Ginnaste del Lago portano uno spettacolo di Natale a Ternate

Le atlete portano in scena “I film di Natale” domenica 21 dicembre in centro polivalente

21 Dicembre 2025

Domenica 21 dicembre alle 18:00 il centro polivalente di Ternate ospiterà il saggio di ginnastica artistica organizzato dalla Asd Ginnaste del Lago.

Un evento speciale dal titolo I Film di Natale per accendere lo spirito natalizio attraverso lo sport. Durante la serata, le ginnaste si esibiranno in routine ispirate ai film più iconici del Natale.

Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di ginnastica artistica, ma anche un’occasione per ritrovarsi e trascorrere insieme una domenica di festa.

19 Dicembre 2025
