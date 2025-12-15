“L’è Natal a Sulbià”, che allegria i mercatini di Solbiate Olona

Squadra che vince non si cambia. E quindi Pro loco Solbiate Olona ha deciso di rinnovare quella che ormai è una tradizione del territorio: i mercatini di Natale di metà dicembre.

Con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e la partecipazione festosa delle altre associazioni del paese, per un’intera giornata hanno allestito le vie del centro, con bancarelle, animazione e punti ristoro.

Un’occasione per grandi e piccini per ritrovarsi insieme e trascorrere ore col sorriso sulle labbra.

Uno dei punti più apprezzati di “L’è Natal a Sulbià”, la consueta mostra allestita nella chiesa del Sacro Cuore. Quest’anno era possibile ammirare le opere di Gigi Cremona.

Quello con i mercatini resta un appuntamento che si rinnova di anno in anno, dunque, e rende magico il “Natal a Sulbià”.