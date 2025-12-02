“Le nostre Stelle dello Sport”: una serata di emozioni e riconoscimenti ad Oggiona con Santo Stefano

Il 28 novembre, la comunità di Oggiona con Santo Stefano si è riunita per celebrare il talento e la passione dei suoi giovani atleti nella serata “Le nostre Stelle dello Sport”, organizzata dall’assessorato allo Sport. L’evento ha trasformato la sala comunale in un palcoscenico di emozioni, con ospiti d’onore, premiazioni e testimonianze che hanno reso la serata indimenticabile.

A dare il benvenuto è stata l’assessore allo Sport Romina Ferraretto, che nel suo discorso inaugurale ha sottolineato il valore educativo dello sport: «Questa serata nasce dal desiderio di riconoscere chi, con impegno e dedizione, ha saputo distinguersi nella propria disciplina, diventando esempio per la nostra comunità. Lo sport è una scuola di vita: insegna la resilienza, la capacità di lavorare in squadra e la forza di inseguire i propri sogni».

Parole che hanno tracciato il filo conduttore della manifestazione, dedicata non solo ai risultati sportivi, ma anche ai valori umani che ogni disciplina porta con sé.

La serata ha visto protagonisti i giovani canottieri Alice Codato e Giovanni Codato, atleti di punta del panorama italiano, che hanno portato con orgoglio il nome di Oggiona con Santo Stefano fino alle competizioni internazionali, dalle Olimpiadi ai Mondiali. La loro presenza ha rappresentato un simbolo di ispirazione per tutti i ragazzi premiati.

A rendere la serata ancora più coinvolgente è stato l’intervento del coach motivazionale Gabriele Colombo, che ha guidato il pubblico in un percorso emozionale tra obiettivi, forza interiore e capacità di superare i propri limiti.

Sono stati consegnati dall’assessora Romina Ferraretto e il sindaco Franco Ghiringhelli, undici meriti sportivi a cittadini che si sono distinti per risultati e dedizione in diverse discipline: Canottaggio: Alice Codato e Giovanni Codato. Calcio: ASD Oratorio Santo Stefano. Pallavolo: Matilde Menzago. Ballo da sala: Enrico Lunardi e Azzurra Manenti. Pattinaggio su ghiaccio: Elettra Finazzi. Ginnastica artistica: Sofia Minniti. Pallamano: Matteo Sieri. Nuoto: Matteo Renzulli. Cheerleading acrobatico: Erika Bergantin. Un mosaico di talenti che dimostra la ricchezza e la varietà dello sport praticato nel territorio.