Le pagelle di Eduscopio alle scuole: i risultati dei licei varesini che preparano all’università

La Fondazione Agnelli ha pubblicato i risultati dell’indagine sulle performance dei diversi istituti superiori. Il motore di ricerca “Eduscopio” fa un confronto in base a diversi indicatori: la media dei voti conseguiti agli esami universitari dai diplomati di ogni scuola, la percentuale esami superati dai diplomati di ogni scuola.

In questa analisi approfondiamo i risultati ottenuti dai diversi licei considerando le prestazioni universitarie, limitando l’analisi all’ambito liceale di quanti hanno proseguito negli studi. La voce “tasso di superamento del primo anno di università” si legge in termini assoluti cioè il dato contiene anche la percentuale di chi non ha proseguito in un. percorso accademico e quanti si sono ritirati.

Licei di Busto Arsizio

Liceo Crespi

Classico: voto medio immatricolati 88, con 34 diplomatidi media. Il tasso di superamento del primo anno università è dell’83%. La scelta universitaria è di area scientifica nel 27% dei casi e altrettanto per l’area umanistica, 11% di area sociale e 10% sia di area giuridico politica sia tecnica. 4 studenti su 100 si sono iscritti all’Università Statale di Milano, il 10% al Politecnico e il 9% sia alla Cattolica sia all’Insubria.

Scienze umane: il numero di studenti medi diplomati è di 90 con il voto di 83,8. Il 74% degli immatricolati supera il primo anno accademico. Le scelte sono nel 32% di area sociale ed altrettante di area umanistica, nel 12,2% d area scientifica e nel 10,5% di area giuridico politica. Il 28,2% ha scelto la Statale di Milano, il 20% la Bicocca, il 15,5% l’Insubria e il 14% la Cattolica.

Linguistico: ha 109 diplomati medi annui con il voto medio di 87,2. Il 75% degli immatricolati supera vil primo anno accademico. Le scelte universitarie sono nel 31% dei casi di area umanistica, nel 17,3% di area sociale, nel 16% di area economico statistica, nel 14,4% di area giuridico politica e nel 14% di area scientifica. Il 27% si è iscritto alla Statale di Milano il 22% alla Cattolica, l’11% all’Insubria e il 10,7% alla Bicocca.

Liceo Tosi

Scientifico: 87 diplomati medi all’anno con un voto di 84,3. Supera il primo anno di università l’84% dei diplomati. Nel 34,7% dei casi si iscrive a corsi di area tecnica, nel 25,5% di area scientifica, nel 12% di area economico statistica. Uno studente su tre si immatricola al Politecnico, il 17% alla Statale di Milano e l’11% all’Uni Piemonte.



Scienze applicate: numero di diplomati 92 con il voto di diploma medio di 83. L’83% dei diplomati supera il primo anno di università. I corsi scelti sono stati nel 42% di area tecnica, nel 40% di area scientifica. Il 39,2% si è immatricolato al Politecnico, il 21% alla Statale di Milano e il 10% all’Insubria.

Liceo Candiani:

Artistico: ha 212 diplomati per anno con il voto di maturità di 82.7. Il 33% supera il primo anno di università ( il 57% non si iscrivi a percorsi accademici). Le scelte accademiche sono nel 30% di area umanistica, nel 25% di area tecnica, nel 20% di area sociale e nel 12% di area scientifica. Il 23,6% ha scelto la Statale di Milano, il 17% il Politecnico e il 14% l’Insubria.

Licei Gallarate

Licei dei Tigli

Classico nr diplomati medi 23 che hanno una media di voto di diploma dell’87,5. Il superamento del primo anno accademico è dell’80%.Uno studente su tre ha scelto l’area umanistica, uno su cinque quella scientifica, il 14,5% quella giuridico politica . Il 42% si è iscritto alla Statale di Milano, il 16% all’Insubria, il 13% al Politecnico e l’11,6% alla Cattolica

Economico sociale: ha 52 diplomati medi all’anno con il voto 81.9. Il 69% degli studenti supera il primo anno di università. Le scelte sono nel 23,6% dei casi di area umanistica, nel 20,5% di area sociale, nel 19,7% di area giuridico politica, nel 18% di area scientifica e nell’11% di area economico statistica. Il 23,6% si è immatricolato alla Cattolica, il 22% all’Insubria, il 19% alla Statale di Milano e il 17% alla Bicocca.

Scientifico : il numero medio di diplomati è di 129 con il voto di diploma 85,8 e l’82% degli immatricolati supera il primo anno accademico. Le scelte universitarie sono state nel 31% dei casi di corsi tecnici, nel 27,5% di area scientifica e nel 16% di area economico sociale. Il 29,4% ha scelto il Politecnico, il. 21% l’Insubria, il 18% la Statale di Milano e il 15% Milano Bicocca.

Scienze applicate: numero di diplomato 58 con il voto medio di 82. . L’82% degli iscritti all’università supera il primo anno.I corsi scelti sononel 43,1% dei casi di area tecnica, nel 27,5% di area scientifica e nel 10,8% di area economico statistica. Il 40% si è immatricolato al Politecnico, il 18% all’Insubria, il 15,6% alla Statale di Milano e il 13% a Milano Bicocca.

Gadda Rosselli

linguistico: ha 78 diplomati all’anno con il voto 84 di media. Il 64% dei diplomati supera il primo anno di università. Il 30% ha scelto corsi di area umanistica, il 22,7% di area sociale, il 13,6% di area economico statistica, il 12,5% di area giuridico politica e il 12% di area scientifica. Il 29% delle immatricolazioni sono avvenute all’Insubria, il 20,5% alla Statale, il 16,5% alla Cattolica e il 12,5% alla Bicocca.

Licei di Varese

Liceo Cairoli:

Classico: ha 145 diplomati medi all’anno, con un voto di maturità di 84. Supera il primo anno accademico il 76% degli iscritti. Le scelte sono nel 26% dei casi materie di area umanistica, il 22% di area scientifica il 18% di area tecnico giuridica e il 13% di area sociale. Il. 24,6% si è iscritto alla Statale di Milano, il 22% all’Insubria, l’11,6% alla Cattolica.

Liceo Ferraris

Scientifico: numero medio di diplomati all’anno 114 con il voto di 82,7. Il 79% supera il primo anno accademico. Le scelte universitarie sono nel 35,4% dei casi di area tecnica, nel 23,7% di area scientifica, nel 17,7% di area economico statistica. Uno studente su tre ha scelto il Politecnico, uno su quattro l’Insubria e il 9% la Statale di Milano.

Scienze applicate: il numero medio di diplomati è di 78 con il voto 81 alla maturità. La percentuale di iscritti che supera il primo anno di università è dell’82%. Il 42% ha scelto corsi di area tecnica, il 32% di area scientifica e il 12,3% economico statistica. L’università preferita è il Politecnico con il 40% di immatricolazioni seduta dall’Insubri con il 24,5% e dalla Statale con l’11,4%.

Licei Manzoni

Scienze umane: il numero di diplomati per anno è di 59 con un voto alla maturità di 85,5. Il 66% dei diplomati supera il primo anno di università. Nel 26,5% dei casi sono stati scelti corsi di area sociale, nel 25,7% di area umanistica, nel 16,2% di area scientifica e nel 15,4% di area sanitaria. Il 41,2% si è immatricolato all’Insubria, il 17,6 allaBicocca, il 14,7% alla Statale di Milano.

Economico sociale: ha 32 diplomati medi all’anno con voto di 84.8. Il 69% supera il primo anno accademico. Il 25% ha scelto corsi di area economico – statistica, il 20% di area umanistica, il 16,3% di area sociale, il 15% di area giuridico politica e l’11,3% di area scientifica. Il 35% si è immatricolato all’Insubria, il 16,3% alla Statale, il 16,3% alla Cattolica e l’11,3% alla Liuc di Castellanza.

Linguistico: ha 85 diplomati di media ogni anno con il voto di 83.5. Il 69% supera il primo anno accademico. Nel 28,6% dei casi le iscrizioni riguardano corso di area umanistica, nel 17% di area economico statistica, nel 16% di area sociale, nel 14% di area scientifica nel 12% di area giuridico politica. Uno diplomato ogni tre ha scelto l’Insubria, uno ogni cinque la Statale di Milano e uno s dieci la Cattolica.

Liceo Frattini

Artistico ha 143 diplomati all’anno con il voto medio di 83.9. Il 39% supera il primo anno accademico ( il 52% non sceglie di proseguire all’università). Il 34% ha scelto corsi di area umanistica, il 17,5% di area scientifica, il 14,6% di area tecnica, il 13,6% di area sociale. Nel 28,2% dei casi si è iscritto all’Insubria, il 22,8% alla Statale.

Licei di Tradate

Liceo Marie Curie

Liceo scientifico ha 80 diplomati di media con il voto di 82. L’81% dei diplomati supera il primo anno accademico. Nel 36% dei casi si iscrive a corsi di area tecnica, nel 26% di area scientifica e nell’11,7% di area economico statistica. Le università scelte sono nel 33% dei casi il Politecnico, il 26,6% l’Insubriae il 16% la Statale

Scienze umane: numero di diplomati medi sono 45 con un voto di maturità di 81.8. Il 68% dei diplomati supera il primo anno di università. I corsi scelti sono nel 32,7% dei casi di area sociale, nel 25,5% di area umanistica, nel 14,5% di area sanitaria, nell’11,8% di area giuridico politica e nel 10% di area scientifica. Il 28,2% dei diplomati ha scelto l’Insubria, il 23,6% la Statale di Milano, il 22,7% Bicocca e il 10,9% la Cattolica.

Scienze economico sociale: ha 31 diplomati di media all’anno con il voto di 84. Il 74% supera il primo anno accademico. Nel 27% dei casi sono stati scelti corsi di area giuridico politica, nel 23% di area economico statistica, nel 15,4% dei casi d area sociale, nel 14% di area umanistica, nell’11,5% di area sanitaria. L’ateneo più scelto è stato l’Insubria con il 25,6% delle iscrizioni, seguito della Statale con il 24,4%, dalla Cattolica con il 18% e dalla Bicocca con l’11,5%.

Linguistico: ha 54 diplomati di media con il voto medio di 81.1. Il 70% dei diplomati supera il primo anno di università. I corsi scelti sono nel 28% dei casi di area umanistica, nel 17,8% di area economico sociale, uguale percentuale per il sociale, il 15,5% di area scientifica, l’11,6% di area giuridico politica. Uno diplomato ogni tre ha scelto l’Insubria, uno su cinque la Statale e il 14% la Cattolica.

Liceo Geymonat

Scienze applicate: il Numero medio di iscritti è 66 con il voto di 80,5, Il 78% ha superato il primo anno di corso universitario. La scelta è caduta nel 36% dei casi in materie di area scientifica nel 23% di area tecnica e nel 14,8% di area economico statistica. Il 34% delle immatricolazioni è stata all’Insubria, il 26% alla Statale di Milano e il 20& al Politecnico.

Liceo Luino

Liceo Sereni

Scientifico: numero di diplomati medi è 42 con il voto medio di 81,5. Il 67% supera il primo anno accademico dove i corsi scelti sono di area tecnica nel 24,3% dei casi, di area scientifica nel 23%, di area economico statistica nel 18,4%. Il 22,3% degli immatricolati ha scelto la Statale di Milano, il 21,4% il Politecnico, il 20,4% l’Insubria.

Scienze applicate: il numero medio di diplomati è di 55 con il voto di maturità di 80,1. Il 68% di loro ha superato il primo anno accademico. Il 31% delle scelte è caduto su corsi di area scientifica, il 30% di area tecnica e l’11,5% di area economico statistica. Il 41,2% ha scelto l’Insubria, il 26,7% il Politecnico e l’11,5% la Statale di Milano

Scienze umane: ha 46 studenti diplomati medi annui con il voto di maturità di 79,9. Il 55% ha superato il primo anno accademico. Le scelte universitarie sono state nel 36,5% dei casi di area umanistica, nel 19,8% di area sociale, nel 16,7% di area sanitaria. L’Insubria ha raccolto il 36,5% delle immatricolazioni, la Statale di Milano il 18,8%, la Bicocca l’11,5% e la Cattolica il 10,4%..

Economico sociale: ha un numero medio di 15 diplomati all’anno con il voto 83,4 di diploma. L’80% degli iscritti supera il primo anno di università. Nel 30% dei casi sono stati scelti corsi di area giuridico politica, nel 22% di area sociale, nel 18,5% di area economico statistica e stessa percentuale per l’area umanistica. Il 26% si è iscritto all’Insubria, il 18,5% alla Cattolica, lo stesso numero alla Bicocca.

Linguistico: ha 41 diplomati medi all’anno con il voto di 84.2. Il 60% degli immatricolati supera il promo anno di università. I corsi scelti sono di area umanistica nel 45% dei casi, mentre il 14,6% ha scelto l’area giuridico politica e il 14,6% di area sociale. Il 31,5% si è immatricolato all’Insubria, il 19% alla Cattolica e il 15,7% alla Statale.

Liceo Bisuschio

Liceo Valceresio

Scientifico: numero medio di diplomati 39 con voto di maturità 85. Il 71% di loro supera il primo anno.Uno studente su 4 ha scelto corsi di area scientifica, il 24% di area tecnica e il 13,5% di area sanitaria. Il 42,3% ha scelto l’Insubrua, il 24% la Statale e il 19% il Politecnico.

Scienze umane: ha 40 diplomati di media all’anno con voto 82.7. Il 55% degli iscritti supera il primo anno di università. I corsi scelti sono nel 29,4% di area umanistica, nel 27,1% di area sociale, nel 13% di area sanitaria, nell11,8% di area giuridico politica e nel 10,6% di area scientifica. Quasi la metà dei diplomati si è iscritta all’Insubria, gli altri hanno scelto nel 15,3% la Bicocca e nel 13% la Cattolica.

Liceo di Gavirate

Liceo Stein

cientifico ha 61 diplomati di media con il voto di maturità di 82.6. Supera il primo anno accademico l’82% dei diplomati. I corsi scelti sono nel 29% dei casi di area tecnica, nel 26,5% scientifica, nel 17,5% di area umanistica. Il 30,7% ha scelto L’Insubria, il 21,7% il Politecnico e il 12% la Statale di Milano.

Linguistico: ha 35 diplomati di media all’anno con il voto di 83.4. Ha superato il primo anno accademico il 68% dei diplomati che hanno scelto nel 41% dei casi corsi di area umanistica, nel 20% di area sociale, nel 12,5% di area giuridico politica. Il 26,3% dei diplomati ha scelto la Statale, il 25% l’Insubria, il 19% la Cattolica.