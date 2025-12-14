Le pedalate dei “Kannelloni” regalano un appartamento alle famiglie di chi è ricoverato

A colpi di pedale contro le leucemie. Il Team Kannelloni, gruppo di appassionati ciclisti che hanno l’obiettivo di fare del bene, ha presentato il proprio consuntivo stagionale in una cerimonia semplice ma sentita andata in scena venerdì sera (12 dicembre) nello Spazio Lavit di Varese. E, soprattutto, ha consegnato all’AIL Varese un assegno di 15mila euro frutto delle attività di raccolta fondi messe in atto nel 2025.

Un contributo che porta a oltre 70mila euro il totale raccolto dal 2022 in avanti, anno in cui il gruppo si è formato per ricordare Luca Gaspari, noto commerciante di abbigliamento del centro di Varese – e padre di Nicolò, uno dei fondatori – scomparso a causa di una leucemia che si è sviluppata nel giro di pochi mesi. “Kannelloni” era un’espressione scherzosa classica di Luca ed è stata scelta per dare il nome a una squadra di amici che alzandosi sui pedali si è messa a disposizione della comunità. I 71mila euro complessivi sono stati quasi per intero destinati ad AIL Varese, anche se una quota minore è andata alla sezione di Bologna in seguito all’iniziativa (la pedalata “Memorial Leonelli”) svolta nel capoluogo emiliano.

Il gruppo, noto per il progetto “Ride to Donate” (di cui VareseNews ha parlato spesso in passato), ha contribuito così in modo molto rilevante a un’iniziativa importante: l’acquisto da parte di AIL Varese di un appartamento situato nei pressi di viale Borri (via Varchi 18, per la precisione), che l’associazione metterà a disposizione di quelle famiglie provenienti da lontano che devono assistere un proprio congiunto ricoverato nel reparto di ematologia dell’ospedale di Circolo di Varese diretto dalla professoressa Marta Coscia.

Si tratta di un’abitazione climatizzata di circa 50 metri quadrati dotata di cucina-salotto, camera da letto, bagno e terrazzo: l’acquisto e i lavori di ristrutturazione e impiantistica sono già stati portati a termine. L’obiettivo è quello di completare gli arredi e di renderlo disponibile per il mese di marzo 2026 diventando così un punto di appoggio importante per persone che si trovano già ad affrontare diverse difficoltà.

Nell’anno che si sta per concludere il Team Kannelloni ha raggiunto quota 30 associati (tesserati tra FCI e ACSI) e si è distinto soprattutto per l’annuale pedalata benefica “Ride To Donate” che si è svolta sul percorso tra Varese e Malesco, in Valle Vigezzo, cui hanno preso parte circa 40 ciclisti che hanno coperto 275 chilometri per un totale di circa 4.800 metri di dislivello. Nel 2026 la “Ride To Donate” si svolgerà a fine giugno (da Varese a San Pellegrino Terme) ma la stagione della squadra “benefica” in maglia viola inizierà con la Gran Fondo Strade Bianche del 9 marzo per concludersi con la cronoscalata al Sette Termini del 5 settembre. Il tutto con lo scopo di ricordare Luca e di staccare un altro assegno diretto a chi ha più bisogno.