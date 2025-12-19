Le scritte contro Giorgia Meloni, la fiamma olimpica e le festività al centro del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Si è svolta oggi, venerdì 19 dicembre, presso Villa Recalcati, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Varese, alla presenza dei vertici delle Forze di Polizia, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese e del Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio. L’incontro ha avuto al centro importanti questioni di sicurezza riguardanti il territorio provinciale, tra cui la gestione delle scritte minacciose e le misure di sicurezza per eventi imminenti.

Sicurezza e indagini su minacce alla Presidente del Consiglio

Il primo tema trattato è stato il caso delle scritte minacciose rivolte alla Presidente del Consiglio dei Ministri, rinvenute di recente nel territorio del Comune di Busto Arsizio. Il Comitato ha esaminato le attività investigative in corso e discusso delle misure di sicurezza da attuare per garantire l’ordine pubblico, in un contesto di costante monitoraggio del territorio. Le autorità competenti sono al lavoro per fare chiarezza sull’accaduto e assicurare la protezione delle figure istituzionali.

Misure di sicurezza per il passaggio della Fiamma Olimpica

Nel proseguo della riunione, è stato affrontato il tema delle misure di sicurezza per il passaggio della Fiamma Olimpica sul territorio dei Comuni di Busto Arsizio, Gallarate, Castellanza e Saronno. L’evento, che si svolgerà nelle giornate del 14 e 15 gennaio e del 4 febbraio, ha visto la partecipazione dei rappresentanti della Fondazione Milano Cortina e dei Sindaci o loro delegati dei Comuni interessati. Durante l’incontro, sono stati definiti gli indirizzi operativi per garantire il regolare svolgimento dell’evento, con particolare attenzione alla sicurezza dei cittadini e dei partecipanti, alla gestione della viabilità e ai flussi di pubblico. Il Comitato ha ribadito l’importanza della collaborazione interistituzionale per la riuscita dell’evento.

Sicurezza per le festività natalizie e di Capodanno

Infine, la discussione si è spostata sulle misure di sicurezza per le festività natalizie e il Capodanno. In vista di questi eventi, è stato confermato il potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, con un’attenzione particolare ai luoghi di maggiore aggregazione, agli eventi pubblici e alle aree sensibili. È stato inoltre pianificato il rafforzamento della vigilanza e delle attività di pronto intervento per garantire un adeguato livello di sicurezza per la cittadinanza durante le festività.

Il ruolo delle istituzioni nella sicurezza del territorio

Il Prefetto ha sottolineato l’importanza del costante coordinamento tra tutte le componenti istituzionali coinvolte nel mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il sistema provinciale di sicurezza è stato definito «unita nella tutela del territorio», con particolare attenzione alle esigenze della comunità e alla protezione di tutti i cittadini.

La riunione ha così tracciato le linee guida per le prossime settimane, assicurando che le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco e le altre istituzioni coinvolte continueranno a lavorare in sinergia per garantire la sicurezza durante le festività e gli eventi futuri.