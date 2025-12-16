Le scuole superiori si presentano a Solbiate Arno: torna il “Salotto dell’orientamento”

La scelta della scuola superiore entra nel vivo alla secondaria “Galvaligi” di Solbiate Arno. Martedì 16 dicembre, dalle 17:30 alle 19:30, l’istituto ospiterà una nuova edizione del “Salotto dell’orientamento”, un evento ormai consolidato che trasforma le aule della scuola media in un punto di incontro privilegiato tra studenti, famiglie e docenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio.

Una vetrina per venti istituti della provincia

L’iniziativa non è riservata solo agli iscritti della scuola solbiatese, ma è aperta a tutti i ragazzi del circondario che si trovano ad affrontare il delicato passaggio verso le superiori. Quest’anno sono circa venti le realtà scolastiche della provincia di Varese che hanno aderito all’invito, allestendo i propri spazi per presentare l’offerta formativa e rispondere ai dubbi di chi è ancora indeciso sul percorso futuro.

Orientamento consapevole oltre gli open day

A differenza dei classici open day presso le singole sedi, il “Salotto” permette di avere una panoramica ampia in un unico luogo. «Sono circa una ventina le scuole della provincia che quest’anno hanno aderito al nostro invito – spiega la professoressa Clorinda Raponi, referente per l’orientamento alla “Galvaligi” –. Il Salotto dell’orientamento è un’occasione utile per conoscere nel dettaglio l’offerta formativa degli istituti rappresentati e per intraprendere una scelta consapevole e ponderata».

Il supporto dei coordinatori di classe

L’evento si svolge in contemporanea con un momento chiave del percorso scolastico: la consegna e presentazione del consiglio orientativo da parte dei coordinatori di classe agli alunni delle terze medie. Si tratta di un suggerimento basato sul percorso dell’alunno che, unito all’incontro diretto con i professori delle superiori, punta ad accompagnare i ragazzi verso una decisione più serena e ragionata.