Legge di Bilancio, Gadda (Italia Viva): «Una manovra senza idee né visione, il governo abbandona ceto medio e più deboli»
La vicepresidente del gruppo di Italia Viva alla Camera annuncia il voto contrario alla fiducia: «Peggiorano le condizioni per pensionati e giovani, industria lasciata sola e crescita ferma»
«Questa legge di Bilancio, senza idee, senza visione e senz’anima, rappresenta una clamorosa sconfessione dei temi su cui il centrodestra ha costruito il proprio consenso». Con queste parole Maria Chiara Gadda, vicepresidente del gruppo di Italia Viva alla Camera, ha annunciato il voto contrario del gruppo alla fiducia sulla manovra.
Secondo Gadda, il «voltafaccia peggiore» riguarda i pensionati. «La crociata contro la legge Fornero portata avanti per anni da Salvini ha avuto un esito paradossale: per il 96% dei pensionati, compresi chi svolge lavori usuranti o ha iniziato a lavorare molto presto, le condizioni peggiorano», ha affermato.
Critiche anche sul fronte dei giovani. «Con la start tax e una rimodulazione dell’Irpef basata sull’età, proposta da Italia Viva e da tutte le opposizioni, nel 2026 ci sarebbero stipendi più dignitosi per chi entra nel mondo del lavoro. Ma il governo è rimasto sordo e l’emorragia di giovani continuerà».
Nel mirino anche la politica industriale. «Dopo automotive e acciaio, a quali altre filiere dovremo rinunciare? Intanto la cassa integrazione è cresciuta dalle 400 milioni di ore del 2023 alle 600 di oggi». Per la deputata, «il governo Meloni è fuori dal mondo reale: parla di successo mentre la crescita è zero e 5,9 milioni di italiani rinunciano a curarsi».
«Questa è la manovra delle tasse – ha concluso Gadda – di un governo che abbandona la classe media e i più poveri al loro destino».
