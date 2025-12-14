L’era Bolzoni inizia con un KO, l’Arzignano vince 2-1

La Pro Patria esce sconfitta anche dalla sfida del “Tommaso Dal Molin” contro i padroni di casa dell’Arzignano Valchiampo che si impongono per 2-1. Nel primo tempo si gioca praticamente ad una porta sola, con l’Arzignano che entra in campo in maniera molto decisa e mette alle corde la Pro Patria, creando diverse occasioni e trovando il gol del meritatissimo vantaggio con Mattioli. I tigrotti si fanno vedere timidamente solo negli ultimi minuti del primo tempo con un’iniziativa di Renelus ed un colpo di testa di Travaglini, il quale poco prima aveva evitato il raddoppio con un bel salvataggio. Nella ripresa i biancoblù entrano in campo più ispirati e riescono a trovare il pareggio, grazie ad un rigore trasformato dal solito Mastroianni.

La squadra del nuovo allenatore Bolzoni sfiora anche il sorpasso con Citterio che spreca una buona occasione. Nel finale, però, arriva la doccia fredda con il gol realizzato da Nanni per il definitivo 2-1. Con questa pesante sconfitta i tigrotti restano penultimi in classifica con 12 punti e perdono terreno nei confronti di alcune squadre come Ospitaletto, Virtus Verona e lo stesso Arzignano tutte vittoriose nei rispettivi impegni.

FISCHIO D’INIZIO

L’Arzignano inizia con un 3-5-2 con Manfrin tra i pali, Rossoni, Boffelli e Toniolo in difesa, sulle fasce ci sono Cariolato e Bernardi, mentre al centro ci sono Lakti, Bianchi e Moretti. In avanti ci sono Minesso e Mattioli. La Pro Patria risponde con un 3-4-1-2 con Rovida tra i pali, in difesa ci sono Reggiori, Motolese e Travaglini, in mezzo al campo ci sono Schiavone e Ferri, con Mora e Giudici sulle fasce. Schirò agisce sulla trequarti dietro a Mastroianni e Renelus. Arbitra la gara David Kovacevic della Sezione di Arco Riva.

PRIMO TEMPO

La prima frazione è quasi interamente a tinte giallazzurre, con la squadra di casa che costruisce più volte i presupposti per passare in vantaggio. Al 6’ Cariolato salta Rovida e colpisce il palo. Il gol dell’1-0 arriva al 27’ con Mattioli, che insacca a porta praticamente sguarnita al termine di un’azione prolungata, durante la quale i padroni di casa avevano già trovato due conclusioni, entrambe respinte dalla difesa ospite. Dopo la mezz’ora arriva una doppia occasione per Minesso: prima schiaccia di testa senza inquadrare la porta, poi viene murato sulla linea da Travaglini. I tigrotti si affacciano in avanti solo nel finale con un’iniziativa di Renelus e un colpo di testa dello stesso Travaglini. Il primo tempo si chiude dopo un minuto di recupero con l’Arzignano avanti 1-0.

SECONDO TEMPO

La Pro Patria torna in campo con maggior convinzione e al 3’ crea un primo pericolo con una punizione di Schiavone. Al 7’ arriva il pareggio della squadra di Bolzoni, con Mastroianni che trasforma un rigore causato da un fallo di mano di Bianchi. La squadra di casa però torna in avanti e sfiora il nuovo vantaggio con Bianchi. Dopo qualche istante Giudici spaventa Manfrin con un bel tiro da lontano. Intorno alla mezz’ora Citterio spreca una grandissima occasione da posizione ravvicinata, dopo aver ricevuto una bella palla da Renelus. A 9’ dalla fine i giallazzurri si rendono pericolosi con Toniolo e con Lakti, con quest’ultimo che calcia alto da buona posizione. Dopo 4’ Bernardi, Minesso e Nanni confezionano una bella azione che porta al gol del numero 32 appena entrato. Nel finale i padroni di casa sfiorano anche il terzo gol con Lanzi. Al termine dei 6 minuti di recupero l’arbitro fischia tre volte e decreta la vittoria dell’Arzignano Valchiampo per 2-1.

SERIE C GIRONE A (18° giornata)

RISULTATI: Lumezzane – Lecco 1-1, Alcione – Virtus Verona 0-1, Renate – Trento 1-1, Inter U23 – Giana Erminio 0-1, Cittadella – Novara 2-2, Dolomiti Bellunesi – Union Brescia 0-1, Pergolettese – Vicenza 0-1, Ospitaletto – Pro Vercelli 2-0, Triestina – Albinoleffe 5-2, ARZIGNANO – PRO PATRIA 2-1.

CLASSIFICA: Vicenza 46, Lecco 34, Union Brescia 33, Cittadella 29, Inter U23 e Alcione 27, Giana Erminio 26, Trento e Pro Vercelli 24, Renate 22, Dolomiti Bellunesi, Novara, Arzignano e Lumezzane 21, Ospitaletto 19, Albinoleffe 18, Virtus Verona 17, Pergolettese 15, PRO PATRIA 12, Triestina -2 (-23).