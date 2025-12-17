L’ex Scuola Baracca di Capolago diventa “Casa delle associazioni”

L’ex scuola elementare Baracca di Capolago, in via del Gaggio 9 a Varese, avrà una nuova vita come presidio sociale e culturale aperto alla cittadinanza.

Il Comune di Varese ha assegnato l’immobile in comodato d’uso gratuito a cinque associazioni del terzo settore che lo gestiranno in modo condiviso per i prossimi trent’anni.

A ricevere gli spazi dell’ex scuola sono state la Banda Giuseppe Verdi di Capolago, le associazioni Feel the GAP e In Ludo Veritas, la sezione locale di AIDO e il Gruppo Folkloristico Bosino.

Ogni associazione avrà a disposizione una porzione specifica dell’edificio, oltre all’accesso agli spazi comuni e alla sala polivalente.

Un modello di gestione partecipata

Il progetto nasce da un percorso di co-progettazione che ha visto le associazioni lavorare insieme al Comune di Varese a lungo. L’obiettivo dichiarato fin dall’inizio era quello di creare «Uno spazio di aggregazione e partecipazione attiva per gli abitanti del quartiere: un luogo di incontro, dialogo intergenerazionale e inclusione».

La gestione condivisa rappresenta l’elemento centrale dell’iniziativa: le cinque associazioni dovranno coordinarsi attraverso un referente comune e sottoscrivere un regolamento interno per disciplinare l’utilizzo degli spazi e le relazioni reciproche.

Le associazioni potranno utilizzare i locali esclusivamente per le proprie finalità istituzionali e per attività di valorizzazione del territorio. Saranno responsabili della manutenzione ordinaria, della pulizia degli spazi assegnati e del pagamento delle utenze fino a un massimo di 20.000 euro annui per i primi tre anni. Il Comune manterrà invece la proprietà dell’immobile e si farà carico della manutenzione straordinaria, delle assicurazioni, della certificazione degli impianti e dei costi di gestione eccedenti i 20.000 euro.

L’iniziativa rappresenta, secondo quanto indicato negli atti, “un modello replicabile di gestione partecipata e sostenibile degli spazi pubblici”.

La sala polivalente

Particolare attenzione è riservata alla sala polivalente dell’edificio, che entrerà a far parte dell’elenco ufficiale delle sale comunali. Ogni associazione comodataria avrà diritto a due giornate gratuite all’anno, mentre sono previste altre 10 giornate gratuite per attività congiunte. La sala potrà essere richiesta anche da soggetti terzi secondo le modalità previste dai regolamenti comunali.

L’assegnazione, regolata dall’articolo 71 del Codice del Terzo Settore, prevede un comodato trentennale senza possibilità di rinnovi o proroghe. Le associazioni potranno eseguire opere di adeguamento e miglioramento dei locali, previa autorizzazione comunale, e potranno anche sub-comodare spazi ad altri enti in coerenza con il progetto socio-culturale.

Gli spazi che storicamente ospitano il seggio elettorale continueranno a svolgere questa funzione: in occasione delle elezioni, le associazioni dovranno liberare i locali interessati senza diritto a rimborsi.

Il contratto di Comodato d’uso tra Comune e Associazioni sarà firmato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 17 dicembre, alle ore 18.