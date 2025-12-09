Libri, memoria e incontri: così l’associazione Borgo Antico fa vivere la cultura
Presentazioni di libri, incontri con autori e serate speciali tra memoria, poesia e musica: nata quasi per gioco nel 2013 oggi l'associazione di Castiglione Olona è diventata un punto di riferimento per la vita culturale del territorio.
C’è un luogo a Castiglione Olona dove le storie non si leggono soltanto: si respirano. È l’associazione Borgo Antico, una realtà culturale diventata nel tempo uno dei cuori pulsanti della vita sociale di Castiglione Olona.
A raccontarla, ai microfoni di Radio Materia durante la trasmissione Soci All Time, realizzata con Csv Insubria, è stato il suo presidente e fondatore, Ugo Marelli, per anni docente di italiano, latino e storia al liceo Grassi di Saronno e figura ben conosciuta nel mondo culturale varesino.
«Siamo partiti quasi per gioco», racconta Marelli. «Nel 2013, con alcuni amici, abbiamo deciso di prenderci cura del centro storico: tagliare l’erba, sistemare spazi dimenticati, fare qualcosa di concreto per il paese». Poi, nel 2014, la svolta: l’idea di presentare il primo libro.
Da allora non si è più smesso. Anzi, anno dopo anno, le presentazioni sono diventate un appuntamento fisso. «All’inizio cercavo io gli autori, oggi sono loro che ci chiamano», ha aggiunto. Un segno evidente di come il Borgo Antico sia diventato una tappa riconosciuta per chi scrive e pubblica.
Il “Tè con l’autore” e il Caffè Lucioni
Oggi l’appuntamento fisso è l’ultima domenica del mese al Caffè Lucioni, in piazza Repubblica, nella parte alta del paese. È qui che si svolge il “Tè con l’autore”, un format diventato ormai una piccola istituzione.
«Elena e Isabella ci hanno accolto come a casa», racconta Marelli. «Qui cultura e accoglienza camminano insieme: si beve un caffè, si ascolta un autore, si chiacchiera. Ed è proprio questo che volevamo: una cultura semplice, accessibile, umana».
Appuntamento speciale per il 14 dicembre alle 16:00 al Caffè Lucioni verrà presentato il suo ultimo libro: Storie di famiglia tra Milano e Varesotto, una raccolta di racconti tra ironia, memoria e quotidianità. A intervistarlo sarà Patrizia Rossetti, anima dell’associazione insieme a lui. «Racconto cose vere, ma con leggerezza perché anche nella fatica e nel dolore c’è sempre uno spiraglio di sorriso», ha aggiunto Marelli.
Un gennaio dedicato alla memoria
Ogni anno gennaio è dedicato alla memoria e alla Resistenza. Il prossimo appuntamento è già fissato: il 25 gennaio alle ore 16:00, con la presentazione del libro Resistenza, un lavoro fotografico sui luoghi dei romanzi di Calvino, Fenoglio e Meneghello. L’incontro sarà arricchito da un momento musicale in collaborazione con la Filarmonica Castiglionese.
«Se non fai una domanda, non avrai mai una risposta», conclude Ugo Marelli. Ed è questa filosofia – semplice e tenace – che ha permesso all’associazione di crescere giorno dopo giorno.
