L’impegno di Alberto Reggiori per Avsi, il team di NOIse e la nuova puntata del podcast su Radio Materia

Il venerdì sulla nostra web radio con Alberto Reggiori che ci parlerà delle missioni internazionali della fondazione Avsi, Arianna con Veronica e Stefano e la puntata di Noise con Luca Re e Federico Caon

Triplo appuntamento su Radio Materia per chiudere la settimana in bellezza e avvicinarci al Natale. Alle 16,30 avremo il dottor Alberto Reggiori a Soci All Time per parlare di Avsi, alle 18 il team di Noise, il podcast targato Radio Materia di e con Arianna Bonazzi dedicato alle nuove generazioni, alle 20 nuova puntata di Noise con Luca Re e Federico Caon come ospiti.

16,30 Soci All Time

Alberto Reggiori, chirurgo dell’ospedale di Cittiglio, ci parlerà di AVSI, organizzazione della società civile che dal 1972 realizza progetti di sviluppo e di aiuto umanitario che nell’ultimo anno hanno coinvolto oltre 4 milioni di persone in 41 Paesi.

Ore 18 Chi l’avrebbe mai detto

Arianna Bonazzi, autrice del podcast NOIse, ci ha portato in studio il suo team. Insieme a lei ci raccontano di questo progetto Veronica Gallo e Stefano Solazzo.

Ore 20 NOIse

Nella nuova puntata in anteprima su Radio Materia Arianna intervista il musicista Luca Re e il suo manager Federico Caon sulla loro evoluzione artistica e imprenditoriale attraverso il collettivo Outsun.

Pubblicato il 19 Dicembre 2025
