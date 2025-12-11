Lingotto d’oro da un chilo nascosto in auto: sequestro della Guardia di Finanza a Laveno Mombello

Nervoso, con precedenti, e l’auto presa a noleggio. E quell’astuccio sospetto nel porta oggetti.

Nei giorni scorsi, durante un posto di controllo a Laveno Mombello, i militari della Compagnia di Luino hanno fermato un’autovettura a noleggio guidata da un cittadino italiano con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Dopo un primo controllo, gli operatori hanno deciso di approfondire gli accertamenti: all’interno del vano porta-oggetti è stato trovato un astuccio nero contenente un lingotto d’oro da un chilo, del valore di oltre 110.000 euro.

L’uomo, inizialmente agitato, ha fornito giustificazioni vaghe sulla provenienza del prezioso, sostenendo si trattasse di un’eredità. Nel veicolo sono stati rinvenuti anche un orologio Rolex Submariner e 2.000 euro in contanti.

Informata la Procura di Varese, la Guardia di Finanza ha sequestrato il lingotto, il Rolex e il denaro come oggetto e profitto del reato di ricettazione. L’operazione rientra nelle attività di contrasto ai traffici illeciti messe in atto dalle Fiamme Gialle di Varese, in costante collaborazione con l’Autorità Giudiziaria per la tutela della legalità.