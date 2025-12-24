Lo Snow Ball e una serata di festa hanno chiuso il 2025 dei Gorillas Varese

Si è concluso sabato pomeriggio al Jungle Field di via Sette Termini, nel rione di San Fermo a Varese, il 2025 sportivo dei Gorillas Varese, squadra di football affiliata alla Uisp. Un finale dal sapore natalizio, all’insegna dello sport, del divertimento e della condivisione, che ha coinvolto atleti, famiglie e tutta la comunità.

Dopo la trasferta di Savona, che la domenica precedente aveva visto i giovani Gorillas protagonisti sul terreno del Christmas Bowl organizzato dai Pirates, il settore giovanile del Flag Football è tornato in campo per un appuntamento speciale: lo Snow Bowl “Nicolò De Peverelli”. L’evento, in partenariato con il Comune di Varese, è stato un pomeriggio dedicato interamente ai più giovani per celebrare il Natale attraverso il gioco e i valori dello sport.

Il campo di San Fermo, storico impianto rionale, ha fatto da cornice all’evento e quest’anno è stato ancora più suggestivo grazie alle nuove luci installate, che hanno contribuito a creare un’atmosfera unica e festosa. Al termine delle attività sportive, i Gorillas si sono spostati presso i partner storici del Birrificio 50&50 di via Merano 5, dove la giornata è proseguita con una serata conviviale a base di birre artigianali e carne alla griglia, per festeggiare insieme ad atleti, staff, volontari e sostenitori.

Lo sguardo, però, era già rivolto al futuro. I Gorillas Varese si sono avvicinati al nuovo anno pronti a uno step di crescita importante: oltre alla partecipazione al campionato nazionale di football a nove, il club sarà impegnato (o si preparava a essere impegnato) anche con le giovanili nelle categorie Flag Under 15 e Flag Under 17. Un segnale forte e concreto di sviluppo per una realtà che continua a investire sui giovani e sul radicamento sportivo e sociale nel territorio. Un 2025 che si è chiuso con entusiasmo e un 2026 che si apre con ambizione: per i Gorillas Varese, il futuro passa dai ragazzi e dal campo di casa.

