Lo Snow Ball e una serata di festa hanno chiuso il 2025 dei Gorillas Varese

Il campo di San Fermo ha ospitato l'ultimo anno dell'anno solare per il club di football americano che si prepara al 2026. In campo oltre ai senior le U15 e U17 di "flag"

gorillas varese

Si è concluso sabato pomeriggio al Jungle Field di via Sette Termini, nel rione di San Fermo a Varese, il 2025 sportivo dei Gorillas Varese, squadra di football affiliata alla Uisp. Un finale dal sapore natalizio, all’insegna dello sport, del divertimento e della condivisione, che ha coinvolto atleti, famiglie e tutta la comunità.

Dopo la trasferta di Savona, che la domenica precedente aveva visto i giovani Gorillas protagonisti sul terreno del Christmas Bowl organizzato dai Pirates, il settore giovanile del Flag Football è tornato in campo per un appuntamento speciale: lo Snow Bowl “Nicolò De Peverelli”. L’evento, in partenariato con il Comune di Varese, è stato un pomeriggio dedicato interamente ai più giovani per celebrare il Natale attraverso il gioco e i valori dello sport.

Il campo di San Fermo, storico impianto rionale, ha fatto da cornice all’evento e quest’anno è stato ancora più suggestivo grazie alle nuove luci installate, che hanno contribuito a creare un’atmosfera unica e festosa. Al termine delle attività sportive, i Gorillas si sono spostati presso i partner storici del Birrificio 50&50 di via Merano 5, dove la giornata è proseguita con una serata conviviale a base di birre artigianali e carne alla griglia, per festeggiare insieme ad atleti, staff, volontari e sostenitori.

Lo sguardo, però, era già rivolto al futuro. I Gorillas Varese si sono avvicinati al nuovo anno pronti a uno step di crescita importante: oltre alla partecipazione al campionato nazionale di football a nove, il club sarà impegnato (o si preparava a essere impegnato) anche con le giovanili nelle categorie Flag Under 15 e Flag Under 17. Un segnale forte e concreto di sviluppo per una realtà che continua a investire sui giovani e sul radicamento sportivo e sociale nel territorio. Un 2025 che si è chiuso con entusiasmo e un 2026 che si apre con ambizione: per i Gorillas Varese, il futuro passa dai ragazzi e dal campo di casa.

Pubblicato il 24 Dicembre 2025
