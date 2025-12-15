Lo sport come motore di sviluppo: a Varese il turismo cresce grazie agli eventi sportivi

Lo sport come leva per lo sviluppo economico e turistico del territorio: è questo il cuore della conferenza che si è svolta lunedì 15 dicembre nella sede della Camera di Commercio di Varese, in occasione del Varese Sport Tourism Award 2025. Un momento di bilancio e riflessione, in cui istituzioni, enti locali e mondo sportivo si sono ritrovati per valorizzare il ruolo sempre più centrale degli eventi sportivi in provincia.

Una provincia che cresce grazie allo sport

La segretaria generale della Camera di Commercio, Anna Deligios, ha sottolineato come il legame tra sport e sviluppo economico non sia più solo una suggestione.

«Parlare di sport come driver di sviluppo economico della provincia di Varese oggi rappresenta una affermazione assodata – ha dichiarato – anche se fino a qualche anno fa non era così scontato. Con l’avvio della Varese Sport Commission, un progetto che mira ad attrarre eventi sportivi a carattere internazionale, abbiamo cercato di sensibilizzare le organizzazioni sportive e gli enti locali. I dati che abbiamo oggi presentato confermano che questa sensibilità è cresciuta: il turismo in provincia di Varese è aumentato del 13% rispetto all’anno precedente e tanta parte l’hanno fatta proprio i grandi eventi sportivi internazionali».

La Sport Commission nella Fondazione Varese Welcome

Il presidente della Camera di Commercio, Mauro Vitiello, ha annunciato un passaggio strategico importante per il futuro del turismo sportivo varesino.

«Oggi ufficializziamo l’ingresso della Varese Sport Commission all’interno della Fondazione Varese Welcome. È un momento tanto pratico quanto importante – ha affermato – perché daremo un’anima e un corpo al comitato organizzativo degli eventi sportivi sul territorio. Vogliamo che questo territorio venga riconosciuto a livello internazionale come un luogo dove si può fare sport a tutti i livelli, vivendolo a stretto contatto con l’ambiente e con gli altri progetti per la promozione della residenzialità».

L’impegno delle istituzioni

Presente all’incontro anche l’assessore al Turismo di Regione Lombardia Debora Massari, che ha ricordato i numeri significativi del settore. «Nel 2024 la Lombardia ha registrato 12 miliardi di euro e 42 milioni di presenze. Varese è un territorio capace di visione, con un +10% previsto delle visite nel 2025. Lo sport permette di creare nuove connessioni e nuove opportunità».

Sulla stessa linea il sottosegretario regionale a Sport e Giovani Federica Picchi. «Varese è un’eccellenza nel canottaggio e nel ciclismo, discipline che generano eventi internazionali capaci di avere ricadute reali sull’economia locale».

Il presidente della Provincia di Varese Marco Magrini ha richiamato l’importanza di fare squadra. «L’impegno per promuovere lo sport si estende a tutta la provincia. Abbiamo appena inaugurato un nuovo tratto di ciclabile in Valle Olona e riserviamo particolare attenzione anche allo sport per persone con disabilità. Serve un sistema comune per promuovere al meglio ogni evento».

A chiudere, l’assessore allo Sport del Comune di Varese Stefano Malerba, con una riflessione sul ruolo sociale degli eventi. «Ogni grande evento deve diventare uno strumento sociale reale».