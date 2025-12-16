Lombardi nel mondo, il premio a Palazzo Pirelli: un omaggio a chi porta la Lombardia nel mondo

Si è svolta questa mattina (martedì 16 dicembre) a Palazzo Pirelli la cerimonia di consegna della prima edizione del premio “Voce lombarda nel mondo”, istituito dalla Regione Lombardia nell’ambito della Giornata dei lombardi nel mondo, prevista dalla Legge regionale n. 9 del 2024. Questo riconoscimento vuole celebrare il contributo significativo di lombardi che, con il loro lavoro e impegno, promuovono la cultura, la competenza e i valori della nostra regione in contesti internazionali.

In apertura della cerimonia, il Presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, ha sottolineato l’importanza di riconoscere ufficialmente il ruolo fondamentale dei lombardi che vivono all’estero. “Ogni lombardo nel mondo – ha dichiarato Romani – porta con sé una parte della nostra identità. Oggi vogliamo dire grazie a chi tiene vivo il legame con la nostra terra, a chi costruisce ponti di amicizia, cultura e sviluppo tra la Lombardia e il resto del mondo. Come Consiglio regionale, abbiamo il dovere di sostenere questo patrimonio umano e culturale che appartiene a tutti noi”.

Il premio, istituito nel 2024, è stato conferito a cinque lombardi di spicco provenienti da diverse provincie della regione: Cinzia Zuffada (Pavia), ingegnere elettronico e pioniera nello sviluppo della riflettometria GNSS per il telerilevamento ambientale; Livio Mazzoleni (Bergamo), architetto e project manager alla National Gallery di Londra; Santo Locatelli (Bergamo), alpino e fondatore dell’Ente Bergamaschi nel Mondo; Stefano Masanti (Sondrio), chef stellato e imprenditore gastronomico; e Uto Ughi (Varese), violinista di fama mondiale originario di Busto Arsizio.

La presenza di Uto Ughi tra i premiati rappresenta un simbolo significativo: il celebre violinista, che ha conquistato il mondo con la sua straordinaria carriera, porta nel mondo l’eccellenza della tradizione musicale lombarda. “Uto Ughi è un vero ambasciatore della Lombardia nel mondo – ha commentato Romani – grazie al suo talento e alla sua passione, ha contribuito a far brillare la nostra cultura musicale nei teatri più prestigiosi, portando sempre con sé i valori e la bellezza che contraddistinguono la nostra regione”.

Durante la premiazione, Romani ha sottolineato come queste storie di successo riflettano una caratteristica fondamentale della Lombardia: “La creatività lombarda non rimane mai chiusa nei confini della nostra regione. Sa viaggiare, contaminare, aprire strade nuove con serietà e competenza. È un tratto che ci contraddistingue da sempre: i lombardi vanno avanti passo dopo passo, senza clamori ma con grande solidità. E lo vediamo nelle storie dei premiati: donne e uomini che ogni giorno, in campi diversi, fanno la differenza nelle loro comunità”.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e del Sottosegretario con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee Raffaele Cattaneo, che hanno anch’essi espresso il loro apprezzamento per i premiati, evidenziando l’importanza del ruolo che i lombardi all’estero giocano nell’accrescere il prestigio della Lombardia nel mondo.

“Con questo premio – ha commentato Cattaneo – la Regione Lombardia riconosce il valore strategico delle comunità lombarde che vivono all’estero. Ogni premiato rappresenta un esempio di competenza, impegno e capacità di promuovere il meglio della Lombardia nel mondo, a testimonianza di come le nostre radici siano vive e in grado di crescere oltre i confini nazionali”.

La Giornata dei lombardi nel mondo, che si celebra annualmente il 1° giugno, è stata celebrata quest’anno in via straordinaria il 16 dicembre, proprio in occasione della consegna dei premi. La legge regionale n. 9/2024 prevede che ogni anno vengano premiati fino a cinque lombardi che si siano distinti in ambito economico, sociale, ambientale, culturale e sportivo, dando lustro alla regione in contesti internazionali. Il riconoscimento viene assegnato in base a specifici criteri definiti dalla Giunta regionale, con il supporto della Consulta regionale per i lombardi nel mondo.

Premiati 2025:

Cinzia Zuffada (PV) – Scienziata e ingegnere elettronico, pioniere nel campo del telerilevamento ambientale.

Livio Mazzoleni (BG) – Project manager alla National Gallery di Londra, dove ha contribuito a progetti di restauro e valorizzazione del patrimonio artistico.

Santo Locatelli (BG) – Fondatore dell’Ente Bergamaschi nel Mondo, impegnato nel mantenimento delle tradizioni e dei legami culturali tra la comunità bergamasca e il resto del mondo.

Stefano Masanti (SO) – Chef stellato e ambasciatore della gastronomia lombarda a livello internazionale.

Uto Ughi (VA) – Violinista di fama mondiale, uno dei più grandi interpreti della sua generazione, rappresentante della tradizione musicale lombarda nel mondo.

Con questo premio, la Regione Lombardia non solo celebra l’eccellenza dei suoi cittadini all’estero, ma si impegna a creare opportunità di dialogo, ascolto e collaborazione per un futuro più connesso e solido tra la Lombardia e i suoi “ambasciatori” nel mondo.