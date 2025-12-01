L’open day alla media Pellico di Varese è ricco di esperienze per vivere la scuola
La scuola accoglie le famiglie nelle mattinate di sabato 13 dicembre e 10 gennaio, dalle 10 alle 12, con docenti, studenti e tante attività per i futuri alunni
La scuola secondaria di primo grado Pellico (IC Varese 2) apre le porte alle famiglie nelle mattinate di sabato 13 dicembre e sabato 10 gennaio, dalle ore 10 alle 12.
Riuniti in aula magna, i genitori avranno modo di conoscere l’offerta formativa, illustrata loro dalla preside e da un gruppo di insegnanti. Contemporaneamente i futuri alunni andranno alla scoperta degli spazi e delle persone della scuola, accompagnati da un folto gruppo di studenti, pronti a raccontare la loro esperienza.
Nel loro percorso i bambini dovranno cercare di risolvere un mistero in biblioteca, giocheranno con le lingue, incontreranno la sindaca dei ragazzi e i suoi consiglieri. Avranno modo di dare sfogo alla loro creatività, di sfidarsi in palestra e di svolgere diverse attività.
Dopo la presentazione in aula magna, anche i genitori potranno esplorare gli ambienti della scuola e conoscere i docenti della Pellico, presenti all’open day a disposizione di bambini e genitori per rispondere a domande e curiosità.
A conclusione dell’evento, i ragazzi della Pellico proporranno ai partecipanti un’esibizione di tutting: “Venite a scoprire di cosa si tratta! Siamo fermamente convinti che ciò che vale di più è l’esperienza di chi vive la scuola ogni giorno”, affermano gli insegnanti della Pellico nell’invito a partecipare all‘Open Day del 13 dicembre alle ore 10, nella sede di via Appiani 15, a Varese.
Un’altra giornata di open day è in programma per il 10 gennaio – stesso orario – mentre sarà comunicata nei prossimi giorni la data di un ulteriore incontro serale dedicato ai genitori delle scuole primarie del IC Varese 2 Pellico.
Nella locandina qui sotto, tutte le date di open day per le diverse scuole dell’Istituto comprensivo Varese 2 Pellico.
