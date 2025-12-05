Varese News

LU-VE Group di Uboldo premiata ai China Awards 2025 per l’impegno nella sostenibilità ambientale

Riconoscimento nella categoria “Green Road” per la multinazionale con sede a Uboldo, attiva in Cina dal 2011 e protagonista della transizione ecologica con impianti ad alta efficienza

LU-VE Group, multinazionale varesina tra i leader mondiali nel settore degli scambiatori di calore ad aria, è stata premiata nella categoria “Green Road” alla ventesima edizione dei China Awards, un’iniziativa promossa dalla Italy China Council Foundation (ICCF), in collaborazione con Class Editori, Xinhua News Agency e con il patrocinio del Consolato Generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano.

Il premio è stato assegnato per l’impegno concreto del Gruppo nella sostenibilità ambientale, attraverso soluzioni tecnologiche a basso impatto, capaci di coniugare innovazione e responsabilità ambientale nei mercati globali.

Un riconoscimento alla visione industriale e ambientale

Quella ricevuta da LU-VE è l’ottava onorificenza conferita da ICCF negli ultimi dieci anni, a conferma del ruolo strategico e duraturo dell’azienda varesina nel mercato cinese. LU-VE è presente in Cina dal 2011, e nel corso degli anni ha rafforzato la propria posizione anche grazie agli investimenti nella provincia dell’Hubei, dove nel 2024 ha completato il raddoppio dell’impianto produttivo di Tianmen, passato da 19.000 a oltre 43.000 metri quadrati.

Il sito, oggi considerato strategico per la produzione di tecnologie di raffreddamento ad alta efficienza destinate a data center e power generation, rappresenta un tassello chiave nel percorso di crescita dell’azienda in Asia.

“Non un’etichetta, ma un modo di lavorare”

«Questo premio ci rende particolarmente orgogliosi – ha dichiarato Fabio Liberali, Chief Identity & Communication Officer di LU-VE Group – perché riconosce l’impegno concreto che mettiamo ogni giorno nello sviluppo di soluzioni a basso impatto ambientale. Per noi la sostenibilità non è un’etichetta, ma un modo di progettare, produrre e crescere nei mercati globali».

Liberali ha sottolineato anche il valore umano del progetto in Cina: «Dedichiamo questo riconoscimento alle donne e agli uomini di LU-VE Tianmen, che con professionalità e determinazione hanno reso possibile questo percorso e contribuiscono ogni giorno alla crescita del Gruppo nel Paese».

Negli ultimi dieci anni, LU-VE ha ricevuto altri sette riconoscimenti da ICCF:

2015, 2018 e 2019 – Top Investors in China, per gli investimenti industriali più rilevanti nel Paese;
2020, 2021, 2022, 2023 – Premio “Via della Seta”, per il percorso di sviluppo sul mercato cinese.

Pubblicato il 05 Dicembre 2025
