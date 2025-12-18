Luis Scola: “Con l’aumento di capitale inizia la fase di crescita di Pallacanestro Varese”. Orrigoni nuovo socio

Un sostanzioso aumento di capitale (Scola non parla di cifre ma siamo all’incirca a 4,8 milioni di euro) per fare più grande Varese e inseguire un ingresso – in qualche forma – nella futura NBA Europe. È questo uno degli obiettivi dell’aumento di capitale deliberato dalla Pallacanestro Varese e presentato oggi – giovedì 18 dicembre – alla Itelyum Arena da Luis Scola, il CEO biancorosso che da tempo stava lavorando a un nuovo e più solido assetto societario. Risultato raggiunto, con la certezza di sistemare i conti pregressi, di consolidarsi al proprio interno e di preparare uno sviluppo per il futuro.

Il tutto “condito” con un ingresso tra i soci molto importante anche a livello locale, quello di Paolo Orrigoni, che si aggiunge alla schiera di investitori radunati dal “General” nelle diverse componenti che formano l’attuale compagine societaria biancorossa (VSE e PV Ignis oltre alle parti residuali di Varese nel Cuore e Il basket siamo noi).

“BENVENUTO PAOLO”

Il nome dell’imprenditore varesino, patron di Tigros (le quote saranno a nome della holding di famiglia), che Scola ha fatto nei primi minuti di conferenza stampa, è di grande rilevanza: «Sono molto contento perché Paolo è stata una delle prime persone che ho conosciuto a Varese, uno dei primi a telefonarmi e ad aumentare la sponsorizzazione nel giorno della sanzione di 16 punti. Il passaggio di oggi ufficializza un legame che esisteva già; per noi Paolo era parte della società fin dal primo momento». Orrgioni è stato anche il principale finanziatore del grande “cubo segnapunti” installato sopra al centro del campo di gioco (dove infatti compare il marchio giallo della catena di supermercati) e ha messo il marchio Tigros sulle divise del minibasket.

Ma, come detto, c’è dell’altro: una parte molto consistente dell’aumento di capitale arriva da quello che è già il soggetto che detiene la maggioranza di Pallacanestro Varese, il VSE (Varese Sport and Entertainment) che fa capo prima di tutto allo stesso Luis Scola. Al suo interno ci sono diversi investitori compreso Paolo Perego, vicepresidente, il general manager Zach Sogolow (con la moglie) e altri ancora. Nel gruppo dovrebbe esserci (ma Scola non lo cita) anche Eduardo Tapia, imprenditore argentino che opera in ambiti finanziari in patria e in Uruguay. All’operazione ha infine aderito, seppure in misura minore, anche PV Ignis, il gruppo di investitori guidato dal finanziere Stefano Bonfiglio.

EUROPA ATTRATTIVA

«Nell’ultimo anno si è creata un’attenzione molto forte verso il basket europeo – ha detto Scola – e questo ha aperto le porte a investitori stranieri che vogliono far parte del futuro di questo sport». Ed è in quella direzione che Scola ha lavorato per ampliare la base del club biancorosso.

«Fino a ora la nostra è stata una prima fase utile a stabilizzare le risorse e il settore giovanile e ci siamo riusciti: abbiamo 450 ragazzi e quattro giocatori prodotti dal vivaio in prima squadra di cui tre di Varese (Librizzi, Assui, Villa e Bergamin ndr). La “Fase 2”, che inizia ora quella della crescita: nei prossimi 3-4 anni vogliamo aumentare i ricavi, migliorare il marketing, la gestione e, naturalmente, il livello sportivo.

STRUTTURE E ORGANIZZAZIONE

Scola ha poi citato le due strutture del palasport e del Campus come i punti su cui basare la crescita futura, visto che la terza – la Foresteria – è nuova e sta funzionando come previsto. Per quanto riguarda il palazzetto, terminato il primo lotto che è stato portato avanti dal presidente Vittorelli e dalla gestione precedente, stiamo ora cercando nuove risorse. Non è andato a buon fine un primo bando ma lavoreremo per trovare altre strade.

Per il Campus invece il progetto è già stato approvato grazie anche alla famiglia Bulgheroni, non solo Toto ma anche Edo: interverremo su un’area per i giocatori di elite (tecnologia GPS indoor per il tracciamento dei movimenti in campo, sensori per il tiro, una palestra intelligente, sale recupero e uffici moderni….), su un’area per il settore giovanile e minibasket e su un’area business. Sposteremo gli uffici al Campus sia per ottimizzare i costi di riscaldamento sia per liberare spazi alla Itelyum Arena dove sarà possibile ottenere ricavi con altre attività. E sempre al Campus ragioniamo per inserire una struttura scientifica legata allo sport che possa favorirci dal punto di vista degli introiti».

IL PROSSIMO CDA

Attualmente il CdA di Pallacanestro Varese è composto da tre persone: Scola, il presidente Bulgheroni e il vice Perego ma sarà ampliato fino, probabilmente, a sette membri. «Avevamo lasciato alcuni posti vacanti proprio in attesa di questa espansione – spiega il General – La famiglia Orrigoni ha diritto a un posto (probabilmente lo stesso Paolo Orrigoni ndr), al VSE ne toccano due, me escluso (uno è Paolo Perego ndr). Mi piacerebbe anche inserire una “figura indipendente”, qualcuno che non rappresenti alcun azionista ma che porti valore aggiunto e competenza professionale». Confermato anche Bulgheroni, il consiglio potrebbe essere completato da un rappresentante di PV Ignis («l’avevo offerto a Stefano Bonfiglio ma ha molti impegni: vedremo»). «Formalizzeremo tutto, presumibilmente, verso gennaio».

VareseNews ha riportato in diretta gli interventi di Luis Scola con un liveblog che resta disponibile nel box sottostante.