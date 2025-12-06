Varese News

L’ultima superluna del 2025 ci ha salutato venerdì sera

L'immagine scattata dal fotografo Gabriele Brugnoni

super luna gabriele brugnoni

La foto è stata scattata da Gabriele Brugnoni a Morosolo venerdì 5 dicembre, in occasione dell’ultima superluna del 2025.

Il termine superluna, pur non essendo scientifico, viene comunemente utilizzato per indicare la coincidenza tra la Luna piena e il suo passaggio nel punto più vicino alla Terra (perigeo). In queste condizioni il nostro satellite appare più grande di circa l’8% e più luminoso del 15%.

L’immagine è stata realizzata con un obiettivo da 800 mm e una reflex Canon EOS 6D. Si tratta di una composizione di 250 scatti selezionati da una serie di 400 fotografie, ciascuna con un tempo di esposizione di 1/50 di secondo. La sovrapposizione delle immagini permette di aumentare la definizione e mettere in evidenza le variazioni cromatiche della superficie lunare.

Le tonalità bruno-marroni sono legate ai maria, le vaste pianure basaltiche formate da antiche colate laviche. Le sfumature blu, invece, evidenziano aree ricche di titanio, un elemento presente in concentrazioni maggiori nei materiali più giovani della superficie lunare.

https://www.instagram.com/gabrielebrugnoni

Pubblicato il 06 Dicembre 2025
