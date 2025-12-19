L’ultimo saluto a Veronica Pignata: “Una mamma non muore mai ma diventa una stella”

L’intera comunità di Malgesso si è stretta, questo pomeriggio, in un abbraccio di dolore e solidarietà per dare l’ultimo saluto a Veronica Pignata Cizzico, giovane madre scomparsa prematuramente dopo aver dato alla luce il suo secondo figlio.

Tantissime persone hanno voluto salutare la donna dal “sorriso luminoso e contagioso” nel funerale che si è svolto nella Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo a Malgesso. Presente anche il vicesindaco Di Donato e e una rappresentanza dei carabinieri e della polizia locale.

Nell’omelia, Don Fabrizio Borsani ha ricordato la forza di Veronica come madre e la sua dedizione alla famiglia, sottolineando l’importanza dell’amore che lascia dietro di sé, un amore che, nonostante la sua prematura scomparsa, continuerà a vivere nei suoi cari, nei suoi figli e in tutti coloro che l’hanno conosciuta: « Non la vediamo, ma possiamo sentirla nel pianto dei suoi bambini, nel sorriso che ritorna, nella forza che sostiene, quando sembra mancare. Lei è presente perché l’amore non muore. Oggi vi è chiesto un compito difficile, continuare il cammino senza di lei. Non siete soli. La comunità vi sostiene»

Con voce rotta dalla commozione, ha ricordato i due bambini, che non potranno più pronunciare la parola “mamma”: «Veronica non può essere sostituita da nessuno. C’è un bambino che non può più chiamare la sua mamma. C’è un fratellino che non imparerà mai a dire il suo nome . Queste mie parole oggi sembreranno a volte superflue o inopportune, ma ciò che è legato dall’amore non può morire mai, non può sparire, soprattutto quando questo è l’amore di Dio».

Un pensiero che ha straziato i cuori di tutti i presenti, mettendo in evidenza il vuoto che la giovane lascia nella sua famiglia e nell’intera comunità: «I poeti di ogni epoca e di ogni storia – ha concluso il parroco – hanno sempre ricordato che una mamma non muore mai. Una mamma che scompare diventa una stella»

Toccante anche il saluto finale da parte dei cugini che hanno dedicato a Veronica un messaggio pieno di affetto e gratitudine: «Una persona speciale, una donna che aveva ancora tanto da dare e che lascia un vuoto incolmabile».

Al termine della cerimonia funebre il corteo si è diretto al cimitero. Tutti stretti attorno a una famiglia che cerca ancora la risposta a una morte inspiegabile.