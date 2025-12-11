Ma-Zone si rinnova: più attrezzature, nuovi servizi e un percorso di benessere ancora più completo

C’è chi aspetta gennaio per rimettersi in forma e chi, invece, decide di farsi un vero regalo di Natale: ritagliarsi del tempo di qualità, prendersi cura di sé, iniziare un percorso di benessere senza stress e senza affollamento.

Ma-Zone – la prima fitness boutique della provincia di Varese – è il luogo perfetto per farlo: un ambiente curato, riservato e sempre ordinato, dove ci si allena in totale privacy e con un massimo di tre persone presenti alla volta.

E proprio in vista delle feste, Ma-Zone si presenta con tante novità che rendono l’esperienza ancora più completa.

Nuova attrezzatura e possibilità di prepararsi anche per l’Hyrox

Per il 2025 la sala è stata ampliata e rinnovata: ci sono il 30% di attrezzature in più, con nuovi strumenti che permettono di lavorare in modo ancora più completo e – per chi lo desidera – di prepararsi anche alle prove tipiche dell’Hyrox.

Una scelta che amplia ulteriormente le possibilità di allenamento: più varietà, più libertà, più spazio per costruire il proprio percorso.

Il tutto sempre nella filosofia boutique: niente caos, niente attese, niente confusione.

Dal 2026 arriva il nuovo servizio “recovery”

Tra le novità, dal 1° gennaio 2026 sarà possibile integrare un innovativo servizio dedicato al recovery muscolare e al benessere: un percorso studiato per migliorare il recupero dopo l’allenamento, favorire la sensazione di leggerezza e prolungare gli effetti positivi della sessione.

Una novità tutta da esplorare: potrai approfondirla prenotando un tour e vivendo dal vivo l’esperienza Ma-Zone, scoprendo da vicino tutto ciò che offre la fitness boutique.

Il supporto nutrizionale si amplia: video-call iniziale e follow-up dedicati

Il supporto del nutrizionista diventa più strutturato:

video-call di 20/30 minuti per capire abitudini, obiettivi, necessità e impostare la dieta personalizzata

quattro follow-up (online o in presenza)

monitoraggi periodici di massa grassa, massa magra e stato metabolico

Un affiancamento costante e professionale, perfetto per chi vuole cominciare ora evitando il “ci penso a gennaio”.

Un ambiente che è una coccola: privacy, ordine e sensazione di casa

Nulla cambia nei pilastri del metodo Ma-Zone: privacy assoluta perché ci si allena da soli nella propria fascia oraria; ordine impeccabile, pulizia e un’atmosfera curata che rendono piacevole ogni sessione; affiancamento professionale, soprattutto nella fase di avviamento, in cui un preparatore è sempre presente per guidare, correggere e motivare.

Allenarsi da Ma-Zone significa ritagliarsi uno spazio tutto proprio: silenzioso, pulito, accogliente. Si accede tramite sistema domotico: si parcheggia nel posto riservato, si apre la porta con lo smartphone e si entra direttamente nella fitness boutique, sempre ordinata e mai affollata.

L’allenamento si svolge in autonomia e in totale tranquillità, con un massimo di tre persone alla volta. Ognuno segue una preparazione dedicata, costruita sul proprio livello e sui propri obiettivi. Non si tratta di small group né di allenamenti a classi: ogni percorso è individuale, sempre.

E al termine, la doccia in uno spazio curato e confortevole regala davvero la sensazione di essere nel proprio bagno di casa.

Un’esperienza che diventa un regalo prezioso da concedersi.

Perché aspettare gennaio? Il miglior momento è adesso

Tra pranzi, feste e ultimi impegni dell’anno, dedicarsi un’ora di benessere è un gesto di cura che fa bene al corpo e alla mente.

Regalarsi un abbonamento a Ma-Zone significa iniziare subito, senza stress, in un luogo dove ogni dettaglio è pensato per far sentire le persone accolte e rispettate.

Allenarsi in totale privacy non è un lusso: è una coccola che dovremmo concederci tutti.

Contatti

Ma-Zone

Via Morazzone 19, Gazzada Schianno

@:info@ma-zone.it

Sito | Facebook | Instagram