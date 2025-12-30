Maglia con Varese Corsi: creare con le proprie mani, punto dopo punto

Con Varese Corsi prende il via un corso base di maglia pensato per chi desidera avvicinarsi a questa antica tecnica artigianale e imparare a trasformare un filo in un oggetto unico e fatto a mano.

Da lunedì 2 marzo Maglia (Base), dodici lezioni dalle 20:30 alle 22:00, all’Hub di Calcinate del Pesce.

In dodici lezioni, si conosceranno passo dopo passo le tecniche fondamentali della lavorazione a maglia, partendo dalle basi per arrivare alla realizzazione dei primi progetti. Guidati da Laura Beatriz Pitrella, i partecipanti acquisiranno le competenze necessarie per dare forma a creazioni personali, sperimentando materiali e punti diversi.

Il corso è aperto a tutti, non richiede alcuna esperienza pregressa ed è pensato per chi si avvicina per la prima volta alla maglia. Per la prima lezione è consigliato un set base composto da 100 grammi di filato e un paio di ferri da maglia, mentre l’elenco completo dei materiali per le lezioni successive verrà fornito dall’insegnante durante il primo incontro.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.