Malattie cardiovascolari, la sfida della prevenzione: a Varese incontri e supporto ai pazienti

L’associazione, nata nel 2015 su impulso del reparto di cardiochirurgia, opera oggi in modo strutturato all’interno del dipartimento cardiotoracovascolare dell’ASST Sette Laghi, affiancando medici e pazienti non solo sul piano sanitario, ma anche umano e psicologico.

A raccontarlo è Camillo Corazzari, presidente dell’associazione per la Cura e la Ricerca in Cardiochirurgia APS di Varese, , durante la puntata di Soci All Time, format radiofonico di Radio Materia realizzato con la collaborazione di Csv Insubria.

Gli incontri di prevenzione: informare per salvare vite

Uno dei pilastri dell’attività è rappresentato dalle serate di prevenzione cardiovascolare, organizzate nei comuni, nelle case di comunità e in altri spazi del territorio. Incontri serali aperti alla cittadinanza, durante i quali medici specialisti – cardiochirurghi, cardiologi, anestesisti – spiegano in modo chiaro e diretto come prevenire le patologie del cuore.

Si parla di stili di vita, fattori di rischio, diabete, stress, fumo, ma anche di aspetti meno noti, come il legame tra salute orale e cuore. Una parte degli incontri è dedicata anche alla spiegazione degli interventi cardiochirurgici, con immagini e filmati che aiutano a comprendere cosa accade davvero in sala operatoria. Un approccio che può impressionare, ma che ha un obiettivo preciso: rendere consapevoli e rompere la paura della prevenzione.

Prevenzione primaria, secondaria e di mantenimento

«La prevenzione non è una sola – spiega il presidente dell’associazione, ma si divide in primaria, secondaria e di mantenimento».

La prevenzione primaria è quella rivolta alle persone sane, che dovrebbero sottoporsi a controlli prima che compaiano i sintomi. È anche la più difficile da realizzare, perché spesso chi sta bene evita visite ed esami per timore o pigrizia.

La prevenzione secondaria e quella di mantenimento riguardano invece chi ha già una patologia o ha subito un intervento. Ed è qui che entra in gioco un altro elemento distintivo dell’associazione.

I volontari: ex pazienti al fianco dei degenti

All’interno dei reparti di cardiologia e cardiochirurgia operano volontari che hanno vissuto in prima persona l’esperienza dell’intervento a cuore aperto. Persone che conoscono paure, dubbi e fragilità dei pazienti e che offrono ascolto e supporto nei momenti più delicati: prima dell’operazione, nel post-operatorio e durante la riabilitazione.

Un sostegno che non è medico, ma umano, e che spesso diventa un punto di riferimento anche per chi è solo o anziano, aiutando nella gestione dei controlli e nel rapporto con il sistema sanitario.

Donazioni, ricerca e supporto alla sanità pubblica

Accanto alla prevenzione e al volontariato, l’associazione svolge anche un ruolo concreto di supporto alla sanità pubblica. Negli anni sono stati donati circa 150 mila euro in attrezzature, materiali, borse di studio e strumenti richiesti direttamente dai reparti ospedalieri.

Le decisioni vengono prese insieme a un comitato tecnico-scientifico, composto dai medici stessi, che individua i reali bisogni delle strutture sanitarie, permettendo all’associazione di intervenire in modo mirato.

Un invito a non avere paura

L’esperienza sul campo mostra una realtà chiara: agli incontri partecipano soprattutto persone già malate o operate, mentre chi si sente in salute resta spesso lontano. Eppure la prevenzione è proprio ciò che può evitare interventi, sofferenze e percorsi complessi.

«Il primo passo è partecipare – è l’invito che arriva dall’associazione – informarsi, ascoltare, superare la paura degli esami. Prendersi cura del cuore significa prendersi cura della propria vita».