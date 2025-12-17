Varese News

Varese Laghi

“Mamma e papà da Serie A”: a Luino un evento per essere buoni genitori, sugli spalti

I genitori come fulcro dello spettacolo che andrà in scena il 19 dicembre al Teatro Sociale. Martinelli: "Imparare ad essere genitori sportivi, per il bene dei nostri piccoli e grandi atleti"

generica

Il Comune di Luino, in collaborazione con La Scuola Genitori Sportivi, presenta “Mamma e papà da Serie A”, uno spettacolo–training di due ore dedicato alle società sportive, ai bambini e ragazzi e alle famiglie che desiderano contribuire alla creazione di un ambiente sereno, costruttivo e rispettoso sugli spalti e a bordo campo.

L’iniziativa, pensata per guidare i genitori verso un ruolo più consapevole e positivo, intende aiutarli a diventare modelli per i propri figli, evitando comportamenti che possano interferire negativamente con l’attività sportiva o con il lavoro degli allenatori. L’obiettivo è favorire un clima in cui i giovani atleti possano crescere con entusiasmo, fiducia e serenità, sostenuti da una collaborazione virtuosa tra famiglie, tecnici e società.

L’appuntamento, ad ingresso libero, è per venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 20.45, al Teatro Sociale Dario Fo e Franca Rame.

Ivan Martinelli, assessore allo Sport del Comune di Luino: “Sin dall’inizio del mio mandato l’obiettivo è stato quello di promuovere i valori dello sport valorizzando la comunità educante che si muove intorno e dentro la pratica sportiva. Tutti ne facciamo parte, genitori, atleti, istruttori, allenatori, associazioni  ed enti pubblici. Imparare ad essere buoni genitori sportivi, di serie A quindi, significa accompagnare i bambini e i ragazzi non solo sul piano tecnico, ma soprattutto su quello umano ed educativo. Questo evento è un’opportunità preziosa per rafforzare la collaborazione tra famiglie, allenatori e dirigenze, mettendo al centro il rispetto, l’ascolto e il tifo positivo: solo così i giovani possono esprimersi al meglio e vivere lo sport come un’esperienza di crescita a tutti gli effetti. Invito i genitori a partecipare numerosi: la qualità del nostro ambiente sportivo dipende da ciascuno di noi”.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 17 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.