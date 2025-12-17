“Mamma e papà da Serie A”: a Luino un evento per essere buoni genitori, sugli spalti

Il Comune di Luino, in collaborazione con La Scuola Genitori Sportivi, presenta “Mamma e papà da Serie A”, uno spettacolo–training di due ore dedicato alle società sportive, ai bambini e ragazzi e alle famiglie che desiderano contribuire alla creazione di un ambiente sereno, costruttivo e rispettoso sugli spalti e a bordo campo.

L’iniziativa, pensata per guidare i genitori verso un ruolo più consapevole e positivo, intende aiutarli a diventare modelli per i propri figli, evitando comportamenti che possano interferire negativamente con l’attività sportiva o con il lavoro degli allenatori. L’obiettivo è favorire un clima in cui i giovani atleti possano crescere con entusiasmo, fiducia e serenità, sostenuti da una collaborazione virtuosa tra famiglie, tecnici e società.

L’appuntamento, ad ingresso libero, è per venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 20.45, al Teatro Sociale Dario Fo e Franca Rame.

Ivan Martinelli, assessore allo Sport del Comune di Luino: “Sin dall’inizio del mio mandato l’obiettivo è stato quello di promuovere i valori dello sport valorizzando la comunità educante che si muove intorno e dentro la pratica sportiva. Tutti ne facciamo parte, genitori, atleti, istruttori, allenatori, associazioni ed enti pubblici. Imparare ad essere buoni genitori sportivi, di serie A quindi, significa accompagnare i bambini e i ragazzi non solo sul piano tecnico, ma soprattutto su quello umano ed educativo. Questo evento è un’opportunità preziosa per rafforzare la collaborazione tra famiglie, allenatori e dirigenze, mettendo al centro il rispetto, l’ascolto e il tifo positivo: solo così i giovani possono esprimersi al meglio e vivere lo sport come un’esperienza di crescita a tutti gli effetti. Invito i genitori a partecipare numerosi: la qualità del nostro ambiente sportivo dipende da ciascuno di noi”.