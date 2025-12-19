Manutenzione in via Guicciardini: interventi tecnici per l’elettricità dell’ospedale di Varese

Manutenzione in corso all’Ospedale di Circolo di Varese. Sabato 20 dicembre è previsto un nuovo intervento programmato sulla cabina elettrica di via Guicciardini, necessario per completare l’adeguamento tecnologico della struttura in linea con le recenti normative vigenti. Le operazioni si svolgeranno in una fascia oraria contenuta, dalle 12:30 alle 14:30, e interesseranno direttamente l’alimentazione del Monoblocco, del Day Center e della Centrale Termofrigorifera.

Continuità assistenziale garantita

Nonostante la messa fuori funzione temporanea della cabina elettrica principale, la direzione sanitaria assicura che non vi saranno interruzioni nei servizi. Per tutta la durata dell’intervento, l’erogazione dell’energia elettrica per i padiglioni interessati sarà garantita dai gruppi elettrogeni di emergenza. Il sistema sarà monitorato in tempo reale da tecnici specializzati delle ditte manutentrici, che presidieranno gli impianti per intervenire prontamente in caso di necessità.

Verifiche tecniche e coordinamento

L’intervento di sabato rappresenta un passaggio fondamentale per le verifiche tecniche post-adeguamento. Grazie a una pianificazione preventiva che ha coinvolto i diversi reparti e le strutture competenti, l’attività è stata organizzata per permettere il regolare svolgimento delle prestazioni sanitarie previste. L’obiettivo è quello di ridurre al minimo i possibili disagi per i pazienti e per il personale in servizio nel primo pomeriggio.

Adeguamento tecnologico al Circolo

Questi lavori si inseriscono in un più ampio piano di ammodernamento delle infrastrutture elettriche del polo ospedaliero varesino. Gli aggiornamenti normativi richiedono infatti standard di sicurezza e prestazioni sempre più elevati per garantire la massima efficienza dei macchinari e dei sistemi di condizionamento termico, specialmente in vista della stagione invernale e del carico energetico richiesto dalla Centrale Termofrigorifera.