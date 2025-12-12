Marcello Amirante porta l’Italian Open Water Tour a “La Materia del giorno”
Appuntamento mercoledì 17 dicembre alle 16 in diretta su VareseNews WebTV e YouTube per conoscere la storia di uno dei progetti sportivi più innovativi d’Italia
Un’idea nata sul Lago di Monate e diventata un circuito nazionale che unisce sport, inclusione e sostenibilità. A raccontarla sarà il suo ideatore, Marcello Amirante, ospite della rubrica “La Materia del giorno” mercoledì 17 dicembre alle ore 16 in diretta streaming. (nella foto è al termine della tappa di Vulcano 2025 con la pluricampionessa del mondo Leonie Beck, il campione del mondo Valerio Cleri e il campione europeo Mario Sanzullo
Dalle origini nel rugby alla passione per le acque libere
Marcello Amirante fonda nel 2002 l’associazione Hic Sunt Leones, nata all’interno del Rugby Varese, che guida fino al 2015. È proprio in quegli anni che prende forma l’idea di portare lo sport in acque libere in una nuova direzione.
Nel 2016 nasce così l’Italian Open Water Tour, evoluzione della Traversata dei Leoni, storica gara varesina sul Lago di Monate. Un’intuizione che si rivela vincente.
Un circuito che cresce con l’Italia
Oggi, a dieci anni dalla sua nascita, l’Italian Open Water Tour è diventato il più grande evento di nuoto in acque libere in Italia. Il Challenge 2025 ha toccato 12 tappe in 8 regioni, coinvolgendo 6886 atleti provenienti da 32 Paesi.
Il circuito si distingue anche per essere stato il primo evento sportivo disputato in Italia dopo il lockdown per Covid-19, a dimostrazione di una capacità organizzativa e di resilienza fuori dal comune.
Non solo sport: ambiente, giovani e territori
L’Italian Open Water Tour è anche sostenibilità ambientale, grazie al Protocollo Manifestazioni Salvambiente, adottato su tutte le tappe.
Inoltre, è formazione e cultura, con collaborazioni attive con le università di Genova, Insubria e Trento, coinvolte in percorsi di didattica e partecipazione attiva durante gli eventi.
L’appuntamento
L’intervista con Marcello Amirante sarà trasmessa mercoledì 17 dicembre alle ore 16 su VareseNews WebTV e sul canale YouTube di VareseNews. Un’occasione per scoprire i retroscena, i valori e la visione che guidano un progetto diventato simbolo di sport inclusivo e innovazione.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Dino Soldavini su Stefania Bardelli lancia il Movimento Angelo Vidoletti e punta alle elezioni di Varese
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.