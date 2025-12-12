Marcello Amirante porta l’Italian Open Water Tour a “La Materia del giorno”

Un’idea nata sul Lago di Monate e diventata un circuito nazionale che unisce sport, inclusione e sostenibilità. A raccontarla sarà il suo ideatore, Marcello Amirante, ospite della rubrica “La Materia del giorno” mercoledì 17 dicembre alle ore 16 in diretta streaming. (nella foto è al termine della tappa di Vulcano 2025 con la pluricampionessa del mondo Leonie Beck, il campione del mondo Valerio Cleri e il campione europeo Mario Sanzullo

Dalle origini nel rugby alla passione per le acque libere

Marcello Amirante fonda nel 2002 l’associazione Hic Sunt Leones, nata all’interno del Rugby Varese, che guida fino al 2015. È proprio in quegli anni che prende forma l’idea di portare lo sport in acque libere in una nuova direzione.

Nel 2016 nasce così l’Italian Open Water Tour, evoluzione della Traversata dei Leoni, storica gara varesina sul Lago di Monate. Un’intuizione che si rivela vincente.

Un circuito che cresce con l’Italia

Oggi, a dieci anni dalla sua nascita, l’Italian Open Water Tour è diventato il più grande evento di nuoto in acque libere in Italia. Il Challenge 2025 ha toccato 12 tappe in 8 regioni, coinvolgendo 6886 atleti provenienti da 32 Paesi.

Il circuito si distingue anche per essere stato il primo evento sportivo disputato in Italia dopo il lockdown per Covid-19, a dimostrazione di una capacità organizzativa e di resilienza fuori dal comune.

Non solo sport: ambiente, giovani e territori

L’Italian Open Water Tour è anche sostenibilità ambientale, grazie al Protocollo Manifestazioni Salvambiente, adottato su tutte le tappe.

Inoltre, è formazione e cultura, con collaborazioni attive con le università di Genova, Insubria e Trento, coinvolte in percorsi di didattica e partecipazione attiva durante gli eventi.

L’appuntamento

L’intervista con Marcello Amirante sarà trasmessa mercoledì 17 dicembre alle ore 16 su VareseNews WebTV e sul canale YouTube di VareseNews. Un’occasione per scoprire i retroscena, i valori e la visione che guidano un progetto diventato simbolo di sport inclusivo e innovazione.