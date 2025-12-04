Marchi iconici ma anche storie di valori nel Museo Ondarossa di Caronno Pertusella
La collezione, curata dal proprietario Pierantonio Giussani, offre aneddoti e curiosità in un’atmosfera unica, tra moderne sportive da sogno e suggestive auto d’epoca. Sette visite guidate a dicembre
Il Museo Ondarossa di Caronno Pertusella accoglie visitatori e curiosi anche a dicembre, con 7 possibilità di prenotare una visita guidata!
La collezione, curata dal proprietario Pierantonio Giussani, che durante le visite accompagna direttamente i suoi ospiti, comprende rarità e preziosità dell’industria automobilistica italiana, con modelli sia d’epoca che storici, includendo marchi iconici come Ferrari, Alfa Romeo, Lancia e Maserati. Numerosi anche i pezzi stranieri, fa cui spiccano una Jaguar Mark VII, la cui particolarità sta nella precedente proprietaria (la regina Elisabetta II) o la mitica BMW 850 con il suo stile iconico.
Negli spazi del Museo, i visitatori potranno scoprire aneddoti e curiosità respirando un’atmosfera unica, tra moderne sportive da sogno e suggestive auto d’epoca. Il Museo espone inoltre riviste d’epoca a tema motori, liberamente consultabili, oltre a pregiati modellini in scala; nelle sale sono esposti anche antichi oggetti della tradizione e del lavoro contadino, che ricostruiscono gli ambienti della famiglia italiana.
Le date disponibili per il mese di dicembre sono ben sette, con apertura sempre dalle 10:00 alle 12:00.
Lunedì 8 dicembre
Giovedì 11 dicembre
Domenica 14 dicembre
Giovedì 18 dicembre
Domenica 21 dicembre
Venerdì 26 dicembre
Martedì 30 dicembre
Per effettuare la visita, sarà necessario prenotare scrivendo una email a prenotazioni@ondarossa.eu . Il costo è di €15/persona (gratis minori di 12 anni).
Le visite guidate saranno effettuate dall’avvocato Pierantonio Giussani, collezionista e proprietario del Museo, che negli anni ha dato vita a questo museo delle eccellenze italiane.
Secondo la filosofia di Giussani, il suo Museo non va visto solo come una location in cui esporre belle automobili, ma anche un luogo in cui omaggiare e proteggere i valori tradizionali, come la famiglia, il lavoro, la civiltà contadina, la solidarietà, la comprensione e la compassione. «Sono valori talmente importanti – ricorda Giussani – che necessitano di un luogo in cui rigenerarsi e così sopravvivere. Un luogo in cui sono circondati dalla cura e dall’affetto con cui meritano di essere www.ondarossa.eu prenotazioni@ondarossa.eu Corso della Vittoria 916, Caronno Pertusella (VA) trattati. Soprattutto in un mondo in cui questi valori o stanno scomparendo o, come alcuni dicono, sono già scomparsi».
Le sale del Museo Ondarossa sono anche disponibili per eventi privati e aziendali, spazi esclusivi dove organizzare qualcosa di unico. Appuntamento dunque in Corso della Vittoria 916 a Caronno Pertusella.
Info e prenotazioni: www.ondarossa.eu – email: prenotazioni@ondarossa.eu
Per rimanere aggiornati sulle prossime aperture del Museo Ondarossa, è possibile seguire i canali social del museo.
