Mastini a caccia di punti in Val d’Aosta senza il cecchino Bastille

A Varese serve un punto, ad Aosta due vittorie. Questi gli ingredienti di base del cocktail esplosivo che verrà servito martedì sera (primo ingaggio ore 20:00 palaghiaccio di Aosta) nella partita tra Gladiators e Mastini, che potrebbe concedere ai gialloneri uno dei 4 pass per le finali di Coppa Italia (9-11 gennaio Arena Santa Giulia Milano).

La vittoria nel precedente turno di Varese contro Dobbiaco ha concesso ai gialloneri una boccata d’ossigeno, resa ancora più salubre dalla doppia debacle di Appiano e Valpellice. Sarà però fondamentale scendere sul ghiaccio con la mentalità giusta sin dal primo minuto con Aosta, visto che il ‘mal di trasferta’ ha spesso influenzato le prestazioni dei Mastini alle volte randagi lontani dal proprio palaghiaccio, anche su piste meno insidiose di quella aostana. Partire piano e concedere spazi ai padroni di casa potrebbe essere quindi decisamente pericoloso, Aosta infatti non può sbagliare, pena l’esclusione dalle finali di coppa, avendo 33 punti in classifica con soli 6 punti totali in palio prima della fine del torneo con Appiano a 37.

Gladiators che, oltre al bel gioco comunque sempre dimostrato dalla giovanissima squadra di coach Giovinazzo guidata dal bomber Nardella, si giocheranno la ‘carta della disperazione’ mettendo sul ghiaccio molta grinta. Mastini senza Bastille, fuori per un turno dopo la scazzottata con Atamanchuk, al suo posto potrebbe giocare Ghiglione, autore di una bellissima prestazione contro Dobbiaco, ma questo lo deciderà Da Rin che sa benissimo che tornare senza punti dalla Terra dei Castelli potrebbe generare un grande problema, visto che nell’ultimo turno a far vista a Varese ci saranno le Linci di Pergine, squadra che sta lottando per prendersi un posto nel Master Round, e tra le cui fila sta facendo molto bene l’innesto Korkiakoski, con una media di quasi due punti a partita nelle 10 gare in cui è sino ad ora stato impiegato. Quindi si, l’imperativo è vincere.

A proposito di Master Round, al termine dell’ultima giornata, in programma il 3 gennaio, i punti delle squadre verranno divisi per tre e arrotondati per difetto, determinando le classifiche dei due gironi della seconda fase.

CLASSIFICA IHL (regular season)

Caldaro 49; 2. Alleghe 40; 3. Varese 39; 4. Appiano 37; 5. Aosta 33; 6. Valpellice 30; 7. Pergine 28; 8. Fassa 28; 9. Bressanone 23; 10. Fiemme 19; 11. Feltre 18; 12. Dobbiaco 15.

21° GIORNATA (martedì 30/12/2025)

Pergine – Bressanone (ore 18.45)

Appiano – Alleghe (ore 20.00)

Dobbiaco – Fassa (ore 20.00)

Aosta – Varese (ore 20.00)

Caldaro – Valpellice (ore 20.30)

Feltre – Fiemme (ore 21.00)

22° GIORNATA (martedì 03/01/2026)

Fassa – Aosta (02/01 ore 20.45)

Bressanone – Appiano (ore 18.00)

Varese – Pergine (ore 19.00)

Alleghe – Caldaro (ore 20.30)

Fiemme – Dobbiaco (ore 20.30)

Valpellice – Feltre (ore 20.30)