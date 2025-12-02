“Meglio vendere lo stadio di Varese che lasciarlo degradare”: Bianchi rilancia la proposta di Boldetti
Il consigliere della Lega: "Coinvolgere i privati può garantire investimenti e gestione moderna. Il dibattito va inserito nella revisione del PGT"
«Ritengo intelligente e assolutamente meritevole di approfondimento la proposta avanzata dal consigliere Luca Boldetti sul futuro dello stadio comunale. È giusto chiedersi se abbia ancora senso mantenere la struttura come bene pubblico oppure se sia più opportuno aprire a modelli di gestione diversi, più sostenibili ed efficienti» ad esprimersi così è Matteo Luigi Bianchi, già candidato sindaco di Varese alle ultime amministrative e consigliere della Lega a palazzo Estense.
L’intervento di Bianchi arriva dopo l’ordine del giorno presentato dal consigliere di Forza Italia Luca Boldetti sul futuro dello stadio Franco Ossola, allargando il fronte di chi chiede di affrontare il tema della gestione dell’impianto.
Secondo il consigliere della Lega, gli impianti sportivi non possono essere lasciati a un destino di manutenzioni insufficienti e risorse limitate. «Gli enti locali oggi sono chiamati a priorità sempre più stringenti: scuole, sicurezza del territorio, servizi ai cittadini. È quindi doveroso valutare se la proprietà pubblica sia davvero la soluzione migliore oppure se un coinvolgimento dei privati possa garantire investimenti, qualità e una gestione più moderna e professionale».
Bianchi collega il dibattito sullo stadio alla revisione del Piano di Governo del Territorio in corso. «Il PGT non è solo uno strumento urbanistico: è il luogo in cui possiamo inserire indirizzi chiari per la gestione degli spazi urbani, degli impianti sportivi e del patrimonio pubblico. Serve una visione strategica che orienti l’evoluzione della città e la renda più efficiente, attrattiva e sostenibile».
L’esponente della Lega respinge l’idea che aprire questa discussione significhi decidere in fretta o senza criterio. «Discutere non vuol dire decidere in modo affrettato, ma aprire una riflessione seria e trasparente, basata su dati, costi reali e prospettive di sviluppo. La politica ha il dovere di guardare oltre l’ideologia: il vero spreco sarebbe lasciare lo stadio in condizioni di progressivo degrado perché mancano i fondi per mantenerlo».
