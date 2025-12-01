“Melanoma e NMSC 2025”: un dialogo concreto tra eccellenze cliniche e realtà territoriali

Si è svolto il 28 novembre al Confcommercio Ascom Varese il corso “Melanoma e NMSC 2025”, un’iniziativa promossa dall’ASST dei Sette Laghi e pensata come occasione di confronto diretto tra i principali centri di eccellenza italiani e le strutture ospedaliere del territorio della ATS Insubria.

Il corso è stato guidato dal dott. Maurizio Lombardo, direttore del Melanoma Skin Centre di ASST Sette Laghi e responsabile scientifico dell’iniziativa, insieme alla Dott.ssa Tiziana Fontana, per la segreteria della formazione. La formazione ha coinvolto medici, biologi, infermieri e specializzandi, promuovendo un dialogo diretto e costruttivo: i partecipanti hanno presentato casi clinici, approfondito quesiti pratici e condiviso proposte operative, valorizzando l’esperienza quotidiana in ambito multidisciplinare.

L’evento si è basato sull’attività del Melanoma Skin Centre, che nel 2025 ha registrato 280 nuovi melanomi, circa 1.870 visite, 500 interventi e 74 procedure di linfonodo sentinella, confermando un impegno costante nel miglioramento dei percorsi diagnostico-terapeutici.

I dati epidemiologici presentati hanno sottolineato l’importanza del tema: in Italia si registrano12.940 nuovi casi all’anno con una mortalità del 10,8%. Negli ultimi 10 anni nel bacino afferente ad ASST Sette Laghi (450.000 persone) si sono verificati 1.178 casi negli uomini (54%) e 1.011 nelle donne (46%). La sopravvivenza a 5 anni raggiunge il 94,4%, con una mortalità del 5,6%, nettamente inferiore alla media nazionale. È stata inoltre evidenziata una familiarità del 10,3% e una significativa presenza di melanomi multipli nel 10,6% dei pazienti.

L’iniziativa ha quindi rappresentato un momento di confronto prezioso, dove l’eccellenza clinica si è unita alla realtà territoriale per condividere esperienze, aggiornamenti scientifici e strategie operative concrete nella lotta al melanoma e ai tumori cutanei non melanoma.