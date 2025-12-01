Varese News

Salute

“Melanoma e NMSC 2025”: un dialogo concreto tra eccellenze cliniche e realtà territoriali

Il corso è stato guidato dal dott. Maurizio Lombardo, direttore del Melanoma Skin Centre di ASST Sette Laghi e responsabile scientifico dell’iniziativa, insieme alla Dott.ssa Tiziana Fontana, per la segreteria della formazione

Generico 15 Apr 2024

Si è svolto il 28 novembre al Confcommercio Ascom Varese il corso “Melanoma e NMSC 2025”, un’iniziativa promossa dall’ASST dei Sette Laghi e pensata come occasione di confronto diretto tra i principali centri di eccellenza italiani e le strutture ospedaliere del territorio della ATS Insubria.

Il corso è stato guidato dal dott. Maurizio Lombardo, direttore del Melanoma Skin Centre di ASST Sette Laghi e responsabile scientifico dell’iniziativa, insieme alla Dott.ssa Tiziana Fontana, per la segreteria della formazione. La formazione ha coinvolto medici, biologi, infermieri e specializzandi, promuovendo un dialogo diretto e costruttivo: i partecipanti hanno presentato casi clinici, approfondito quesiti pratici e condiviso proposte operative, valorizzando l’esperienza quotidiana in ambito multidisciplinare.

L’evento si è basato sull’attività del Melanoma Skin Centre, che nel 2025 ha registrato 280 nuovi melanomi, circa 1.870 visite, 500 interventi e 74 procedure di linfonodo sentinella, confermando un impegno costante nel miglioramento dei percorsi diagnostico-terapeutici.

I dati epidemiologici presentati hanno sottolineato l’importanza del tema: in Italia si registrano12.940 nuovi casi all’anno con una mortalità del 10,8%. Negli ultimi 10 anni nel bacino afferente ad ASST Sette Laghi (450.000 persone) si sono verificati 1.178 casi negli uomini (54%) e 1.011 nelle donne (46%). La sopravvivenza a 5 anni raggiunge il 94,4%, con una mortalità del 5,6%, nettamente inferiore alla media nazionale. È stata inoltre evidenziata una familiarità del 10,3% e una significativa presenza di melanomi multipli nel 10,6% dei pazienti.

L’iniziativa ha quindi rappresentato un momento di confronto prezioso, dove l’eccellenza clinica si è unita alla realtà territoriale per condividere esperienze, aggiornamenti scientifici e strategie operative concrete nella lotta al melanoma e ai tumori cutanei non melanoma.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 01 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.