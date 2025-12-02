Mercatini di Natale e Il Bosco incantato: si accende l’atmosfera natalizia a Golasecca

Nel giorno dell’Immacolata, lunedì 8 dicembre, l’accensione dell’albero di Natale e tante altre proposte di divertimento e buoni sapori

Anche quest’anno come da tradizione, tornano i mercatini di Natale e il bosco incantato a Golasecca: un’intera giornata, lunedì 8 dicembre, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 all’insegna della magia del Natale, grazie ad amministrazione Comunale, Pro Loco Golasecchese e oratorio San Luigi.

Programma della giornata: Mercatini Natalizi, Giochi in legno per bambini, Trucca Bimbi in Biblioteca, Specialità gastronomiche, Intrattenimento Musicale. Alle ore 14.30 proiezione di un Film di Natale. Poi l’arrivo di Babbo Natale e l’accensione dell’albero di Natale.

Per i più golosi… I panzerotti di Carmen, Irma e Barbara.

In occasione dei mercatini di Natale, l’oratorio San Luigi e la parrocchia, anche quest’anno propongono il tradizionale Strudel. È possibile prenotare lo strudel entro mercoledì 3 dicembre 2024 in sacrestia dopo le Sante Messe oppure al numero WhatsApp 3509213217, oppure in oratorio la domenica pomeriggio oppure inviando una email oratoriosanluigigolasecca@gmail.com Lo strudel sarà possibile ritirarlo domenica 8 dicembre ai mercatini di Natale presso la bancarella dell’oratorio.