Mezzana celebra il patrono Santo Stefano tra tradizione e partecipazione

Si è celebrata la mattina di Santo Stefano la festa patronale di Mezzana, un appuntamento molto sentito dalla comunità, dedicato a Santo Stefano Primo Martire. Sul sagrato della chiesa parrocchiale si è rinnovato uno dei momenti più suggestivi della tradizione: il rito del globo bruciato, gesto simbolico compiuto in onore del santo patrono.

A rendere ancora più speciale la giornata è stato il suono delle campane, tornate a risuonare proprio nel giorno della patronale dopo un periodo di silenzio dovuto agli interventi di restauro. Un segnale forte e carico di significato per i fedeli, che hanno accolto con emozione il ritorno di un elemento così identitario per la vita della parrocchia.

Quella di quest’anno ha avuto anche un valore particolare per don Paolo Fumagalli, alla sua prima festa patronale come prevosto di Somma Lombardo e della Comunità Pastorale Maria Madre presso la Croce. La celebrazione ha rappresentato per lui un importante momento di incontro e condivisione con la comunità locale.

Alla funzione religiosa erano presenti anche le autorità civili, con il sindaco Stefano Bellaria e il vicesindaco Stefano Aliprandini, entrambi festeggiati anche per il loro onomastico, insieme agli agenti della Polizia Locale.

La mattinata si è conclusa con un momento conviviale, occasione di incontro e dialogo tra i presenti, e con una novità apprezzata dai fedeli: la distribuzione di una immaginetta raffigurante un affresco di Santo Stefano presente all’interno della chiesa parrocchiale, un piccolo ricordo pensato per custodire e tramandare la memoria della festa patronale.