Milano, sequestrati oltre 15mila addobbi natalizi non sicuri: denunciato un commerciante

Con l’avvicinarsi del Natale, la Guardia di Finanza intensifica i controlli per garantire la sicurezza dei consumatori. In un’operazione condotta dal 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Milano, sono stati sequestrati 15.256 articoli tra decorazioni e addobbi natalizi irregolari, venduti in un esercizio commerciale gestito da un cittadino di nazionalità cinese nella zona Corvetto.

Marchiatura “CE” indebita per confondere i consumatori

I prodotti erano esposti con la marchiatura “CE” – che solitamente indica conformità agli standard europei – nonostante non fosse prevista per la tipologia di articoli in vendita. Una strategia ingannevole, volta a far credere ai clienti che gli addobbi fossero sicuri e certificati.

Il sequestro ha permesso di ritirare dal mercato articoli non conformi e potenzialmente pericolosi per la salute. Il titolare del negozio è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per frode nell’esercizio del commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci.