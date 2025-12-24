Varese News

Lombardia

Milano, sequestrati oltre 15mila addobbi natalizi non sicuri: denunciato un commerciante

L’operazione della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di oltre 15mila articoli natalizi potenzialmente pericolosi e privi delle necessarie certificazioni

Generico 22 Dec 2025

Con l’avvicinarsi del Natale, la Guardia di Finanza intensifica i controlli per garantire la sicurezza dei consumatori. In un’operazione condotta dal 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Milano, sono stati sequestrati 15.256 articoli tra decorazioni e addobbi natalizi irregolari, venduti in un esercizio commerciale gestito da un cittadino di nazionalità cinese nella zona Corvetto.

Marchiatura “CE” indebita per confondere i consumatori

I prodotti erano esposti con la marchiatura “CE” – che solitamente indica conformità agli standard europei – nonostante non fosse prevista per la tipologia di articoli in vendita. Una strategia ingannevole, volta a far credere ai clienti che gli addobbi fossero sicuri e certificati.

Il sequestro ha permesso di ritirare dal mercato articoli non conformi e potenzialmente pericolosi per la salute. Il titolare del negozio è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per frode nell’esercizio del commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 24 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.