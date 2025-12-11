Millepiedi, una comunità che cresce: autonomia, sport e territorio al centro del progetto

«Il Millepiedi è una realtà che offre servizi diversi, ma con un’unica direzione: mettere al centro la persona», queste le parole di Fabiola Sarto, educatrice e ospite a Radio Materia nella nuova puntata di Soci All Time, format realizzato con Csv Insubria.

La sede di Morosolo ospita la casa didattica, uno dei progetti più significativi della cooperativa. Qui, ogni sabato e domenica, piccoli gruppi di utenti vivono come in un appartamento condiviso: decidono il menù, fanno la spesa, gestiscono le camere e organizzano il tempo libero.

«È un’esperienza che cambia loro e cambia noi», racconta Sarto. «Si vede la loro capacità di organizzarsi, l’entusiasmo per le piccole conquiste, la voglia di mettersi alla prova. E quando tornano a casa, sono loro i primi a chiedere quando sarà il prossimo weekend».

Il progetto coinvolge educatori e talvolta anche volontari: una presenza preziosa nel sostegno e nella relazione con i ragazzi.

Ottanta utenti, una rete di volontari e un territorio che risponde

Le due sedi – San Fermo e Morosolo – accolgono circa ottanta utenti, seguiti da una ventina di educatori e da una rete di più di dieci volontari attivi, numeri che raccontano di una comunità ampia e radicata.

«Il volontariato è una presenza fondamentale. I nostri utenti cercano il contatto con loro, e il territorio risponde sempre con grande generosità», sottolinea Sarto.

Le attività coinvolgono infatti decine di realtà locali: Pro Loco, gruppi sportivi, case di riposo, oratori, feste paesane e persino le attività commerciali dove i ragazzi si sperimentano in contesti lavorativi, come supermercati e vivai.

Il momento più atteso dell’anno sono le due vacanze estive di quattro giorni, al mare, che coinvolgono circa sessanta utenti divisi in due turni. Un’esperienza intensa, che per gli educatori significa lavoro, ma anche relazione continua.

«La mia prima vacanza da educatrice è stata uno dei momenti più emozionanti del mio percorso. All’inizio ero spaventata dalla responsabilità, poi ho scoperto che quei giorni diventano un’esperienza di leggerezza, di condivisione, di vicinanza autentica», ha raccontato Fabiola Sarto.

Per sostenere i costi delle vacanze, ogni anno Millepiedi organizza raccolte fondi, tra cui la tradizionale iniziativa di Pasqua con uova e colombe solidali.

Una realtà che cresce insieme al territorio

Dal 1998 Millepiedi intreccia relazioni, progetti e legami che hanno cambiato il modo di fare inclusione nella zona di Casciago, Morosolo e dintorni. Una presenza costante, riconosciuta e apprezzata.

«Il sogno? Continuare a crescere, ampliare i servizi e mantenere forte il legame con il territorio», conclude Sarto. «Sono le relazioni che rendono possibile tutto questo».