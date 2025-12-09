Mini pompieri da babbo Natale: torna la Festa della Solidarietà al distaccamento dei Vigili del Fuoco di Busto Arsizio

Si avvicina il Natale e, come da tradizione, si avvicina anche l’appuntamento più atteso per l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco della provincia di Varese: sabato 13 dicembre, dalle 14.15, il distaccamento di Corso Sempione 245 a Busto Arsizio/Gallarate ospiterà la 38esima edizione della Festa della Solidarietà.

Quest’anno la manifestazione segna un ritorno importante: dopo alcune edizioni in altre location, l’evento torna nella sua sede storica, quella che per oltre trent’anni ha visto protagonisti i pompieri e le oltre 40 associazioni di volontariato che ogni anno partecipano. Complessivamente saranno presenti oltre mille assistiti tra bambini, ragazzi in difficoltà e nuclei familiari in situazione di disagio, che riceveranno pacchi dono contenenti generi alimentari, giocattoli, vestiario e regali natalizi.

L’iniziativa, svolta in stretta collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco di Varese, rappresenta molto più di una semplice distribuzione di doni. Come sottolinea Riccardo Comerio, presidente onorario dell’Associazione Provinciale dei Vigili del Fuoco: «Sono passati 38 anni da quando l’iniziativa è nata, tanti anni sono stati possibili grazie alla capacità di rinnovarsi costantemente, sempre con passione. Guardando al futuro siamo certi che il calore della festa possa accogliere tutti, perché l’inclusività e la famiglia sono i valori fondanti della nostra associazione».

«Con i nostri volontari ci mettiamo sempre il cuore e la passione ed abbiamo così cambiato tornando alla tradizione per essere sempre più a supporto delle tante associazioni che ci seguono da anni», aggiunge il presidente dell’Associazione Provinciale dei Vigili del Fuoco, Giacomo Ferrario.

«Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento all’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco per la preziosa presenza e il fondamentale contributo offerto – Aggiunge il comandante dei Vigili del Fuoco di Varese, Ciro Bolognese – La partecipazione così sentita da parte degli iscritti rappresenta non solo un gesto di vicinanza concreta, ma anche un segno tangibile dei valori che da sempre caratterizzano la grande famiglia dei Vigili del Fuoco: spirito di servizio, generosità e attenzione verso chi attraversa momenti di difficoltà».

Durante il pomeriggio è previsto l’arrivo di Babbo Natale, mentre il gruppo SAF dei Vigili del Fuoco darà dimostrazione delle tecniche di intervento. Sarà possibile visionare i mezzi di intervento e anche i mezzi storici del corpo. Per i più piccoli, il famoso percorso dell’Accademia dei Mini Pompieri permetterà a tutti i bambini presenti di testare le proprie capacità e ottenere il diploma ufficiale di “mini pompiere”.

La cerimonia prevede anche due momenti particolarmente toccanti. Il primo sarà l’assegnazione alle famiglie dei contributi frutto dell’iniziativa “Un giorno da pompiere”, nata per ricordare Roberto Di Saverio e Alessio Teoldi, due Vigili del Fuoco prematuramente scomparsi. Il secondo momento vedrà l’assegnazione di un contributo economico importante al vigile del fuoco Devid Ricci, residente in provincia di Varese, che durante un intervento di soccorso a Como ha subito un tragico incidente che ha cambiato per sempre la sua vita.

Entrambi i contributi sono il frutto della raccolta fondi promossa dall’Associazione nel corso della terza edizione dell’evento “Un giorno da pompiere“, organizzato dal gruppo Pompieri del Sempione 245 lo scorso giugno a Cassano Magnago.