Mornago, il bilancio del sindaco Tamborini: «Un 2025 di risultati concreti, il 2026 sarà l’anno delle opportunità»

Un anno di traguardi raggiunti e uno sguardo deciso verso il futuro. È questo il bilancio tracciato dal sindaco di Mornago, Davide Tamborini, nel messaggio di fine anno che ripercorre le principali attività dell’amministrazione comunale e anticipa le sfide del 2026.

Il 2025 è stato definito come un anno «intenso, complesso ma ricco di traguardi concreti», grazie a una visione condivisa e a una forte sinergia istituzionale. Tra i risultati più significativi, il recupero di importanti contributi statali rimasti bloccati per anni, reso possibile dal lavoro degli uffici comunali, dall’impegno dell’assessore Gusella e dalla collaborazione con i parlamentari del territorio.

Particolarmente rilevante anche il finanziamento ottenuto da Regione Lombardia per il progetto dedicato all’invecchiamento attivo, che ha visto Mornago unico Comune finanziato in tutta la provincia di Varese. Un progetto pensato per valorizzare quella che il sindaco definisce «l’età dell’esperienza», reso possibile grazie al lavoro dell’assessore Bigarella, dell’associazione APS Star Bene Insieme e al sostegno dei consiglieri regionali del territorio

Sul fronte culturale, la biblioteca comunale ha ottenuto fondi ministeriali grazie a un lavoro di squadra che ha coinvolto amministrazione, bibliotecaria e volontari. Di grande prestigio anche il riconoscimento ufficiale dell’Ecomuseo delle Piane Viscontee del Varesotto, progetto condiviso con altri sette Comuni e che avrà sede proprio a Mornago, rafforzando il ruolo del paese come custode del patrimonio ambientale, storico e culturale

Il 2025 è stato anche un anno di progettazione strategica. L’amministrazione ha partecipato a un bando nazionale da un milione di euro per realizzare il collegamento pedonale tra Mornago e Montonate e ha richiesto un contributo di circa 400 mila euro per la messa in sicurezza del fiume Montano, intervento cruciale per la prevenzione del rischio idrogeologico.

Grande attenzione anche alla scuola, con l’appalto del progetto di riqualificazione energetica di tutti i plessi scolastici e l’ampliamento delle scuole di via Cesare Battisti, in vista della partecipazione al bando del Conto Termico 3.0. Un investimento strategico per un’istruzione più moderna e sostenibile.

Tra i risultati storici figura la chiusura definitiva della società Mornago Patrimonio in Servizi srl, in liquidazione dal 2013, che ha permesso di restituire al patrimonio pubblico strutture fondamentali per la vita sociale. Nel 2026 partiranno inoltre i lavori di completamento del centro sportivo e la progettazione della riqualificazione dell’area feste, con l’obiettivo di creare nuovi spazi di incontro e identità per la comunità.

Sul fronte delle opere pubbliche sono previsti il completamento del marciapiede tra via Verdi e Crugnola, l’acquisizione della circonvallazione di Crugnola al patrimonio pubblico e un nuovo studio sulla riqualificazione di piazza Fratelli Cairoli, in collaborazione con Alfa e Provincia di Varese.

Il 2026 sarà infine l’anno in cui l’amministrazione affronterà con determinazione anche il tema del personale comunale, per garantire continuità ed efficienza dei servizi. «Si chiude un anno di ottimi risultati e se ne apre uno carico di speranza, idee e progetti», conclude il sindaco Tamborini, ringraziando consiglieri, dipendenti comunali, associazioni e cittadini per il lavoro condiviso a favore della comunità