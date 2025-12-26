Il Sacro Monte saluta il “2025” con la tradizionale fiaccolata

Una camminata serale tra musica, tradizione e comunità: partenza alle 20.30, apertura straordinaria della Casa Museo Pogliaghi e navette da Varese

Domenica 28 dicembre si rinnova uno degli appuntamenti più attesi delle festività varesine: la fiaccolata di fine anno al Sacro Monte. L’evento, organizzato dalla Parrocchia di Santa Maria del Monte in collaborazione con il Comune di Varese, rappresenta un momento di forte partecipazione collettiva e spirituale, capace di unire residenti e visitatori lungo la suggestiva salita del Viale delle Cappelle.

Il ritrovo è previsto per le ore 20.30, con partenza dal Viale delle Cappelle. Fiaccole accese alla mano, i partecipanti saliranno in gruppo fino alla terrazza del Mosè, dove ad attenderli ci saranno le note dell’Associazione Filarmonica di Comerio e un’accoglienza calorosa con vin brulé, tè, panettone e pandoro offerti dal Gruppo Alpini di Varese.

Apertura serale della Casa Museo Pogliaghi

In occasione della fiaccolata, sarà possibile visitare anche la Casa Museo Lodovico Pogliaghi, eccezionalmente aperta al pubblico dalle 21.00 alle 23. L’ingresso sarà ad offerta libera, con accesso da Via Beata Giuliana, direttamente lungo il percorso del Viale delle Cappelle.

Servizio navette dedicato

Per facilitare l’arrivo dei partecipanti, anche quest’anno sarà attivo un servizio navetta con partenza da Varese (Piazzale De Gasperi) e arrivo a Piazzale Montanari, con fermate intermedie a Sant’Ambrogio (Prealpi) e bivio Velate. Le partenze per l’andata sono previste alle 19.20 e alle 19.50, mentre per il ritorno – da Piazzale Pogliaghi – alle 22.30 e alle 23. I biglietti sono in vendita direttamente in Piazzale De Gasperi, con obbligo di acquisto per andata e ritorno.

Appuntamenti fino all’epifania

La fiaccolata è solo uno degli eventi del calendario natalizio che anima il borgo di Santa Maria del Monte fino al 6 gennaio. Durante il periodo festivo, i tre musei del Sacro Monte apriranno eccezionalmente per visite straordinarie, tra cui il Museo Baroffio, la Cripta romanica e la stessa Casa Museo Pogliaghi, che propone visite guidate su prenotazione.

Due le visite guidate speciali che si terranno a gennaio: domenica 4 gennaio alle ore 11 è in programma “La natività a Santa Maria del Monte”, una visita dedicata alle rappresentazioni della nascita di Gesù presenti in Cripta e nel Santuario.

Per l’Epifania, invece, martedì 6 gennaio alle ore 14 si terrà una visita nel passato: “Sacro Monte in funicolare” è un piccolo viaggio nel tempo per scoprire com’era il borgo all’inizio del Novecento. Si raggiungerà il borgo con la storica funicolare e si visiterà il borgo fino alla Casa Museo Pogliaghi, dove sarà possibile ammirare la grande collezione internazionale del