“Musica e solidarietà”: il Natale di Amadeus conquista anche Busto Arsizio

Il Natale dell’Accademia Amadeus continua a far registrare numeri da record. Con l’appuntamento di lunedì 15 dicembre a Busto Arsizio, la tournée natalizia del Coro Sinfonico e dell’Orchestra diretti dal maestro Marco Raimondi ha centrato il terzo “sold out” consecutivo in soli dieci giorni. Dopo i successi di Legnano e Castellanza, anche l’Auditorium dell’Istituto Tosi è stato letteralmente preso d’assalto dal pubblico, confermando una media di 600 spettatori per ogni evento.

Uno spettacolo tra tradizione e innovazione

Quello proposto da Amadeus non è un semplice concerto, ma un vero e proprio show che fonde musica classica e contemporanea. Il segreto del successo risiede negli arrangiamenti originali curati da Enrico Raimondi, capaci di trasformare melodie tradizionali in brani orchestrali di grande impatto. La serata a Busto Arsizio è stata impreziosita da sonorità suggestive, come quelle di una cornamusa che ha trasportato gli spettatori in un’atmosfera tipicamente natalizia ed evocativa.

Il maestro Raimondi tra musica e dialogo

Sul podio, il maestro Marco Raimondi ha saputo gestire con naturalezza la doppia veste di direttore e showman. Oltre a guidare con energia l’ensemble e il coro, Raimondi ha dialogato costantemente con la platea, accompagnando i presenti nella comprensione del programma e offrendo spunti di riflessione sul significato più profondo delle festività. Una formula che ha creato un forte legame empatico tra il palco e le poltrone, rendendo la serata un momento di comunità oltre che di cultura.

Un anniversario speciale al Tosi

Il concerto ha assunto una valenza particolare poiché inserito nelle celebrazioni per il 15° anniversario dell’associazione «Noi del Tosi». All’evento hanno partecipato figure di rilievo del territorio, tra cui la presidente del sodalizio Vanna Bolla e i soci fondatori Riccardo Comerio, presidente della Liuc, e Marco Scazzosi, sindaco di Marnate. La loro presenza ha sottolineato la rete virtuosa che Amadeus è riuscita a tessere tra musica, istituzioni e realtà sociali della zona.

I prossimi appuntamenti della stagione

La rassegna «Itinerari Musicali», sostenuta dalle Fondazioni Comunitarie del territorio e da Fondazione Cariplo, non si ferma qui. Il viaggio di Amadeus proseguirà venerdì 19 dicembre alle ore 21:00 a Cerro Maggiore, nella chiesa dei Santi Cornelio e Cipriano, per poi fare tappa lunedì 22 dicembre, sempre alle 21:00, a Rescaldina presso la chiesa di Santa Maria Assunta. Per chi volesse partecipare, tutte le informazioni aggiornate sono disponibili sul sito ufficiale dell’associazione.