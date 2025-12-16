Varese News

Musica gospel e canzoni di Natale per salutare i passeggeri di Malpensa

Sea propone un momento musicale tra le isole check-in dello scalo varesino attraverso l'energia della Free Gospel Band

Il ritmo del soul e le armonie del pop irrompono tra i viaggiatori in attesa del volo, trasformando l’area delle partenze in uno spazio di condivisione artistica. L’aeroporto di Malpensa ospita una performance corale dal vivo per augurare buone feste ai passeggeri attraverso l’energia della Free Gospel Band.

L’esibizione è in programma per giovedì 18 dicembre alle 11. I nove componenti del gruppo saliranno sul palco improvvisato al Terminal 1, nell’area delle isole check-in 6, per proporre una selezione di brani che spaziano dai classici della tradizione natalizia a brani rivisitati in chiave moderna. L’iniziativa, voluta da Sea, punta a offrire un’esperienza culturale diretta a chiunque si trovi nello scalo varesino durante la mattinata.

Il progetto musicale della Free Gospel Band nasce nel 2004 con l’intento di superare i confini del gospel inteso in senso stretto. Gli artisti attingono infatti a generi diversi come il funky, l’R&B e il soul, con l’obiettivo di creare quello che oggi viene definito White & Black Gospel.

Pubblicato il 16 Dicembre 2025
