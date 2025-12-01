“Narci, ti amo!”: a Varese un incontro per riconoscere e superare le relazioni tossiche

La Biblioteca Civica di Varese ospita l’autrice Serena Fumaria e un gruppo di professioniste per parlare di relazioni tossiche e delle strategie per uscirne

Un appuntamento dedicato alla consapevolezza e alla libertà emotiva. La Biblioteca Civica di Varese ospita un nuovo evento della rassegna Incontri d’autore, che giovedì 11 dicembre 2025 alle ore 18:00 vedrà protagonista Serena Fumaria e il suo libro “Narci, ti amo!”, un’opera che affronta in modo diretto e accessibile il tema delle relazioni tossiche, offrendo strumenti utili per riconoscerle, comprenderle e uscirne.

Un dialogo aperto nella Sala Morselli

L’incontro si terrà nella suggestiva Sala Morselli della Biblioteca Civica, in Via Sacco 9, e vedrà la partecipazione, accanto all’autrice, di professioniste esperte nella tutela personale e familiare, che contribuiranno ad approfondire le implicazioni legali, psicologiche e relazionali di dinamiche spesso difficili da individuare.

Interverranno:

Avv. Costanza Gargano, Presidente della Commissione Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Milano

Avv. Monica Bombelli, specializzata in diritto di famiglia

Avv. Carlotta Campanini, esperta in ambito civile e relazionale

Lisa Zini, breathworker e feminine coach

Uno spazio per capire e reagire

L’appuntamento vuole essere un momento di ascolto, confronto e condivisione, in cui chi partecipa potrà acquisire consapevolezza sui segnali che spesso accompagnano una relazione tossica: manipolazione, controllo, svalutazione, senso di colpa. Come sottolinea Serena Fumaria nel suo libro, «uscire da una relazione distruttiva non è solo possibile, ma necessario per ritrovare se stessi».

L’ingresso è gratuito, ma è consigliata la prenotazione tramite il link: https://bit.ly/3Xt38rb