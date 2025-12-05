Nasce a Cairate l’Associazione Sportiva Dilettantistica Trial Team Cecotto, erede ideale dello storico motoclub locale nato all’inizio degli Anni 80 e cessato una decina di anni fa. L’assemblea dei soci a ha eletto presidente Alberto Michelon e la nuova creatura ha mosso i primi passi dal mese di novembre.

Il Trial Team Cecotto sorge sulle ceneri di una lunga tradizione motoristica, riaccendendo la passione per uno sport tecnico, affascinante e profondamente rispettoso dell’ambiente.

Il trial è uno sport spettacolare e sostenibile, basato sul controllo del mezzo nel superamento di ostacoli naturali come rocce e tronchi senza appoggiare i piedi a terra e senza lasciare tracce del passaggio. Viene messa alla prova equilibrio, precisione e controllo, si punta tutto sull’aderenza grazie allo spostamento del peso del pilota, alle ruote sgonfie e alla particolare configurazione degli pneumatici.

Il Team Cecotto conta già una cinquantina di soci appassionati: giovani piloti (mini trial), piloti di moto storiche, e un gruppo crescente di atleti che praticano il trial in bicicletta. Si sta allargando anche il numero di piloti di moto elettriche, per un approccio ancora più “green”. Un mix di generazioni ed esperienze che rende l’associazione di Cairate un punto di riferimento sul territorio e riesce a coinvolgere le nuove generazioni, rese sempre più apatiche dai social.

Tra gli obiettivi principali del Team Cecotto vi sono la diffusione della cultura del trial, la formazione dei giovani, l’organizzazione di eventi sportivi e la valorizzazione di una pratica motociclistica sostenibile e consapevole. La cultura del trial può ben intendersi come una metafora della vita, ossia riuscire a superare gli ostacoli senza cadere.

Esperienze passate, come quelle avvenute nell’area abbandonata dell’ex cartiera Vita Mayer di Cairate, lo dimostrano: il presidio spontaneo dei trialisti ha impedito che il degrado prendesse il sopravvento e che le zone remote e abbandonate fossero lasciate all’incuria e all’illegalità. Un’esperienza dimostrata dai fatti che può ben essere replicata in altre zone della provincia di Varese.

La sede di Cairate diventa così un nuovo centro di aggregazione, un nuovo punto di riferimento per gli appassionati di trial, dove sport, rispetto ambientale e tradizione si incontrano.

Il Team Cecotto è pronto a lasciare il segno, senza lasciare traccia.