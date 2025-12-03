Natale a Induno Olona: al via un ricco calendario di eventi tra luci, mercatini e musica
Dal 6 dicembre al 6 gennaio un mese di appuntamenti per tutte le età. Si parte con l'accensione dell'albero al Centro Polivalente, gran finale con l'Epifania
Induno Olona si prepara a vivere un mese all’insegna della tradizione e della condivisione con la rassegna “Natale a Induno Olona”. Un calendario fitto di appuntamenti, nato dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, la Pro Loco, la Filarmonica Indunese, Asfarm e numerose associazioni locali, che animerà il paese dal 6 dicembre fino all’Epifania.
Le celebrazioni prenderanno il via ufficialmente venerdì 6 dicembre con l’evento “Induno Olona accende il Natale”. Presso il Centro Polivalente Asfarm si terrà la tradizionale accensione dell’Albero di Natale e delle luminarie, un momento simbolico curato dal Comune insieme a Pro Loco e Asfarm.
Il fine settimana dell’Immacolata proseguirà l’8 dicembre con la festa a Cascina Molina, organizzata dagli Amici della Cascina e accompagnata dalle note della Filarmonica Indunese. Il giorno successivo, 9 dicembre, è prevista una gita fuori porta dedicata agli over 65: una visita alle celebri Lucine di Natale a Leggiuno.
A metà mese spazio ai sapori e alla creatività. Il 13 dicembre, in località San Cassiano, si terrà il “Mercato della Terra del Piambello” organizzato da Slow Food, mentre il 14 dicembre la Sala Bergamaschi ospiterà il concorso di tavole imbandite e creazioni di centrotavola natalizi a cura della Pro Loco.
Avvicinandosi al 25 dicembre, l’atmosfera si farà ancora più magica. Il 21 dicembre il Borgo Olonese proporrà “Magia di Natale” a Olona, mentre la Vigilia, il 24 dicembre, sarà animata dalla tradizionale Piva Natalizia della Filarmonica Indunese che percorrerà le vie del paese.
Le feste continueranno anche dopo Natale: il 26 dicembre appuntamento con la “Festa di Natale 2025” insieme a Il Caimano. La rassegna si chiuderà il 5 e 6 gennaio con le celebrazioni dell’Epifania presso la Chiesa dei SS. Re Magi, un evento curato dal Borgo Olonese in collaborazione con la Filarmonica.
Un programma variegato che unisce enogastronomia, musica e momenti di aggregazione per celebrare le festività nel cuore della comunità.
