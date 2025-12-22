Natale a Varese: il calendario delle celebrazioni nelle parrocchie cittadine
Dalla Basilica di San Vittore a Casbeno, la Comunità Pastorale Sant’Antonio Abate accompagna i fedeli verso l'Epifania con un programma ricco di momenti liturgici e spazi per la confessione
Le parrocchie della Basilica, di Bosto, della Brunella e di Casbeno si preparano a vivere il tempo di Natale attraverso un percorso comunitario di preghiera e fraternità. La Comunità Pastorale Sant’Antonio Abate ha predisposto un calendario articolato che copre l’intero periodo festivo, dalla Vigilia di Natale fino alla Solennità dell’Epifania, riservando un’attenzione centrale al sacramento della Riconciliazione per offrire a tutti i fedeli un’occasione concreta di riflessione.
Per facilitare il cammino di preparazione, sono stati previsti orari straordinari per le confessioni nelle diverse parrocchie. In Basilica sarà possibile confessarsi con orario continuato dalle 8.30 alle 18.00 nelle giornate del 23 e 24 dicembre, grazie alla presenza di confessori straordinari. Orari dedicati sono previsti anche a Bosto, il pomeriggio della Vigilia, e alla Brunella nelle mattine e nei pomeriggi del 23 e 24. A Casbeno la disponibilità dei sacerdoti è fissata per il 23 dicembre, sia al mattino che al pomeriggio in casa parrocchiale, e per il tardo pomeriggio del 24 direttamente in chiesa.
La giornata della Vigilia, il 24 dicembre, vedrà al mattino la recita delle Lodi e le celebrazioni penitenziali in tutte le chiese della comunità. Le Messe vigiliari del tardo pomeriggio inizieranno alle ore 18.00 in Basilica, alla Brunella e a Casbeno, mentre a Bosto la celebrazione è fissata per le 18.30. La suggestiva Messa nella notte si aprirà a Bosto alle 22.30, seguita alle 23.00 dalle parrocchie di Casbeno e della Brunella. La Basilica di San Vittore celebrerà la nascita del Signore a mezzanotte, preceduta dall’Ufficio delle Letture a partire dalle 23.30.
Per il giorno di Natale, il 25 dicembre, le Sante Messe seguiranno gli orari festivi consueti in tutte le sedi, con la sola eccezione della sospensione della funzione delle ore 21.00 presso la chiesa di Sant’Antonio Abate. Anche per Santo Stefano, il 26 dicembre, le parrocchie garantiranno le celebrazioni mattutine e pomeridiane, pur con alcune variazioni negli orari consueti del tardo pomeriggio. Un momento di forte unità cittadina è previsto per il 31 dicembre: alle ore 18.00 la Basilica ospiterà l’unica celebrazione vespertina per tutte le parrocchie del centro, con il canto del solenne Te Deum di ringraziamento e il messaggio del Prevosto rivolto all’intera città.
Il percorso liturgico proseguirà il primo gennaio 2026 e nei giorni successivi seguendo l’ordine festivo, fino a concludersi con la Solennità dell’Epifania del 6 gennaio. Si segnala inoltre che la chiesa di San Giuseppe subirà alcune variazioni di orario, restando chiusa in alcune giornate chiave come il 24 e il 31 dicembre, ma garantendo la celebrazione pomeridiana nei giorni feriali tra le festività.
