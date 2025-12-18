Natale alla pediatria di Varese con i doni di Una mano per il futuro
I volontari della neonata associazione di Caronno Varesino hanno consegnato doni ai bambini ricoverati al Del Ponte: un gesto di solidarietà e attenzione per i piccoli malati e le loro famiglie
Nella giornata di martedì 16 dicembre, in occasione del Natale, l’associazione Una mano per il futuro ha portato un po’ di magia natalizia nel reparto di Pediatria dell’ospedale Del Ponte di Varese, donando regali e pensieri natalizi ai piccoli pazienti ricoverati.
I volontari dell’associazione, nel rispetto delle norme sanitarie e delle indicazioni del personale ospedaliero, hanno consegnato giochi e piccoli doni pensati per regalare un sorriso e rendere più serena la permanenza in ospedale dei bambini.
«Il Natale è il tempo della gioia e della speranza, soprattutto per i più piccoli – hanno dichiarato i volontari presenti alla consegna dei doni, a nome anche del presidente dell’associazione Mario De Micheli – Con questa iniziativa vogliamo far sentire ai bambini e alle loro famiglie che non sono soli e che la comunità è loro vicina».
L’associazione ringrazia tutti i dirigenti dell’ospedale Del Ponte, il primario della Pediatria e il personale del reparto che hanno accolto con grande apprezzamento l’iniziativa, sottolineando l’importanza di questi momenti di leggerezza e affetto nel percorso di cura dei piccoli pazienti.
Una mano per il futuro, associazione nata da pochi mesi a Caronno Varesino, ringrazia anche tutti i volontari e i sostenitori che hanno contribuito a portare un po’ di magia del Natale tra le corsie dell’ospedale e augura a tutti i bambini e alle loro famiglie un Natale pieno di speranza.
«Crediamo che la solidarietà e l’attenzione verso il prossimo siano valori fondamentali della nostra comunità», affermano i volontari ricordando le ragioni che hanno portato alla nascita dell’associazione.
