Natale in Ateneo tra cultura e sapere: all’Insubria un incontro pubblico dedicato al dialogo e alla conoscenza

L’Università dell’Insubria si prepara a celebrare il Natale con un incontro aperto alla comunità accademica e al pubblico. L’evento, intitolato «Natale in Ateneo: cultura e sapere», si terrà venerdì 12 dicembre alle ore 17 nell’Aula Magna di via Ravasi 2 a Varese.

La cerimonia si aprirà con i saluti istituzionali della Magnifica Rettrice Maria Pierro, del prorettore vicario Umberto Piarulli, del direttore generale Antonio Romeo, e di due voci autorevoli dell’Almo Collegio Borromeo di Pavia: il Rettore don Alberto Lolli e Vincenzo Salvatore, professore dell’Insubria ma anche presidente dell’Almo Collegio Borromeo.

A seguire l’intervento del professor Gianmarco Gaspari, introdotto dalla Direttrice del Dipartimento di Scienze umane e dell’innovazione per il territorio Paola Biavaschi, che accompagnerà il pubblico verso il momento centrale del pomeriggio: il dialogo dedicato al volume «Carlo Borromeo. Anatomia e paradigma di santità» di Renzo Dionigi, primo rettore e oggi professore emerito dell’Università dell’Insubria.

Dionigi parlerà del suo libro in dialogo con il direttore di Rete 55 Matteo Inzaghi. Un’occasione per esplorare la figura di Carlo Borromeo attraverso una prospettiva che intreccia storia, medicina e riflessione contemporanea, all’interno di un appuntamento che conferma la vocazione dell’Ateneo alla diffusione del pensiero e della cultura.

Partecipazione gratuita, prenotazioni su Eventbrite