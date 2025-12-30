“Natura in cammino”: quattro escursioni con Naturalis Insubria alla scoperta del Campo dei Fiori

Con il mese di gennaio prende il via “Natura in cammino”, un ciclo di escursioni naturalistiche gratuite organizzate da Naturalis Insubria grazie a Stem-Es, un progetto selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale e realizzato da Istituto Oikos, in collaborazione con il Parco Regionale Campo dei Fiori, Università dell’Insubria e Idrogea.

Il primo appuntamento è per il 24 gennaio e si proseguirà con un appuntamento mensile fino al 12 aprile.

Ecco il calendario:

Antichi ghiacciai e antichissimi mari – Sabato 24 gennaio, ore 10

Il percorso proposto permette di percorrere l’antica strada di collegamento tra Orino e Castello Cabiaglio. Si tratta di una facile escursione, che offrirà lo spunto per raccontare la formazione del paesaggio, del territorio e delle sue rocce, e l’utilizzo della pietra nelle ex- fornaci.

Percorso semplice senza particolari difficoltà di circa 16 km (andata e ritorno), con tratti su asfalto e sentieri nel bosco. Dislivello inferiore a 200 metri.

Il borgo del Brinzio tra storia e natura – Sabato 28 febbraio, ore 9.30

Un percorso che unisce natura, geologia e tradizioni popolari nel suggestivo scenario del borgo del Brinzio, sede del Parco Regionale Campo dei Fiori. Si parte dal ritrovo davanti alla sede del Parco, per poi scoprire una storica “gra”, antico essiccatoio di castagne, memoria viva della cultura contadina. Lungo il sentiero una deviazione permetterà di osservare le particolari formazioni di granofiro di Cuasso, testimonianza della storia geologica della zona.

Tra racconti e leggende legati al castagno, si potrà respirare l’atmosfera autentica di questi boschi, per poi addentrarsi in una selva castanile curata e ancora produttiva.

L’escursione si concluderà con la visita al pittoresco borgo di Brinzio caratterizzato da case in pietra e viuzze storiche, e con una sosta al lavatoio storico e al laghetto di Brinzio, piccolo specchio d’acqua immerso nel verde, dove rilassarsi ammirando il paesaggio circostante.

Percorso di 8 km (dislivello 180 mt)

Il laghetto della Motta d’Oro – Domenica 22 marzo, ore 9

Passeggiata su uno dei sentieri più conosciuti e apprezzati del Parco Campo dei Fiori, che ad anello cinge la base del complesso montuoso. Camminando nei boschi di castagni e faggi,si potrà osservare la diversità che queste due specie creano nell’ambiente forestale, a livello ecologico e il loro utilizzo antropico. Si arriverà infine al laghetto della Motta d’Oro, una piccola ma importantissima zona umida che offre un ambiente favorevole alla riproduzione della Rana temporaria e del Rospo comune, in un contesto carsico dove difficilmente l’acqua si accumula in superficie.

Lunghezza del percorso: 8 km (andata e ritorno),sentiero di tipo E (medio-facile) con dislivello di 170m (dislivello concentrato in due punti).

Dal villaggio Cagnola alla scoperta di stagni e sorgenti – Domenica 12 aprile, ore 9

Partendo dal parcheggio adiacente al Villaggio Cagnola si percorre la prima parte che porta alla ex Cava Donati e alla zona umida, per poi ritornare sul sentiero che passa dal centro storico della Rasa per raggiungere lo stagno della Tagliata, zona umida in località Robarello all’ interno del Parco Campo dei Fiori. Poi si ritornerà indietro dallo stesso sentiero, piccola tappa alle sorgenti dell’ Olona sempre all’interno del Villaggio Cagnola

Lunghezza del percorso: 6 km con dislivello di 100 m

Tutti gli eventi sono gratuiti. Gradita la prenotazione al numero 347 8252947 o via mail a info@naturalisinsubria.it