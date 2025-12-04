Nel mese di dicembre tre incontri con gli autori in Sala Montanari a Varese

Appuntamento con Luciano Canfora, Rosy Bindi e, nell’ambito del Premio Chiara, con gli scrittori Marta Morazzoni e Andrea Kerbaker

La Sala Montanari di Varese nel mese di dicembre ospita tre incontri letterari, con momenti di dialogo con diversi autori. Gli eventi, gratuiti e aperti a tutti, si tengono negli spazi di via Dei Bersaglieri.

Mercoledì 10 dicembre alle ore 20.30 appuntamento con l’evento Tra investigazione e spionaggio, un genere antico con Luciano Canfora. Lo storico, saggista e professore di Filologia greca e latina all’Università di Bari, durante l’incontro affronta il tema dello spionaggio politico nell’antichità. Dialoga con lui l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia. L’evento fa da preludio al Festival letterario dedicato al genere noir Nord in Giallo, in programma a Varese in primavera.

Sabato 13 dicembre alle 10.30 il focus è sul tema del diritto alla salute, tra criticità e proposte, con la presentazione del libro Una sanità uguale per tutti di Rosy Bindi. A 25 anni dalla riforma che porta il suo nome, l’autrice avanza proposte per la rinascita di un servizio sanitario fondato su equità, solidarietà e trasparenza, valori alla base del diritto alla salute sancito dalla Costituzione. Introduce l’incontro l’assessore Laforgia. Con l’autrice dialogano il giornalista Marco Giovannelli, Margherita Baldo, medico, e Claudio Macchi, medico e autore di diversi volumi.

Infine mercoledì 17 dicembre alle ore 18.00, nell’ambito del Premio Chiara – Festival del Racconto, appuntamento con una doppia presentazione. Sarà presente l’autrice Marta Morazzoni per introdurre il suo ultimo libro Tutta la verità, all’incirca, e Andrea Kerbaker, che presenta Casa, dolce casa. Introduce gli autori il giornalista Mario Visco.

Marta Morazzoni è autrice di diversi racconti e romanzi, tra cui “L’invenzione della verità” (1988, Premio Campiello), “Il caso Courier” (1997, Premio Campiello), “Il dono di Arianna”, con cui vince il Premio Chiara 2019. Nel 2018 riceve il “Premio Fondazione Campiello alla Carriera”. Andrea Kerbaker, scrittore e divulgatore culturale, è autore di libri di narrativa tra cui “Fotogrammi” (1996, Premio Bagutta 1998) e di saggistica. Insegna Istituzioni e Politiche Culturali all’Università Cattolica di Milano, è tra i fondatori della Kasa dei Libri, dove tiene la sua collezione di oltre 35.000 volumi, e il Kapannone dei Libri, luoghi di cultura e di incontri culturali accessibili a tutti. E’ membro della Giuria Tecnica del Premio Chiara.