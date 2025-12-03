Nel Santuario di Santa Maria torna il concerto dell’Immacolata dei Mandolinisti Bustesi

L’iniziativa è organizzata con il contributo dell’Amministrazione comunale di Busto Arsizio. Il programma propone brani classici e musiche della tradizione natalizia

Lunedì 8 dicembre, alle 17.30, la magia del Natale torna a risuonare nel cuore di Busto Arsizio con il tradizionale Concerto dell’Immacolata dei Mandolinisti Bustesi. L’appuntamento, ospitato nella splendida cornice del Santuario di Santa Maria di Piazza, rappresenta un momento ormai irrinunciabile per la città, riproposto senza interruzioni dal 2012.

Il concerto chiude il calendario annuale degli “Incontri Chitarristici e Mandolinistici Bustesi”, rassegna che da anni valorizza la musica a plettro e la sua lunga tradizione locale. L’edizione 2024 assume un significato ancora più speciale poiché segna anche la conclusione delle celebrazioni per i 120 anni della storica orchestra bustese.

L’iniziativa è organizzata con il contributo dell’Amministrazione comunale di Busto Arsizio.

Sul palco si esibirà un ensemble formato in gran parte da giovani maestri di mandolino e chitarra, musicisti che stanno contribuendo in modo decisivo a rinnovare e rafforzare il patrimonio artistico della storica associazione.

Il programma, pensato per accompagnare il pubblico verso le festività, propone brani classici e musiche della tradizione natalizia, in un’atmosfera raccolta e suggestiva che ben si sposa con la cornice del Santuario.

Con questo concerto i Mandolinisti Bustesi desiderano porgere alla città i loro più sinceri auguri di Buone Feste, offrendo un momento di musica e condivisione aperto a tutti.