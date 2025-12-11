Nel weekend la posa del presepe sommerso di Porto Ceresio

Il Lago di Lugano accoglierà anche quest’anno il presepe sommerso di Porto Ceresio, che sabato 13 dicembre alle 16 verrà posato dai sub di Godiving.

La Natività immersa, ammirabile a pochi metri dalla riva, è diventata nel corso degli ultimi vent’anni una delle immagini più riconoscibili delle feste sul Ceresio: una scena certo “familiare”, ma ogni volta sorprendente, capace di richiamare tanti nuovi spettatori ogni anno.

L’installazione della speciale “mangiatoia” fa parte della Passeggiata e Mostra dei Presepi, il percorso che riunisce una cinquantina di rappresentazioni distribuite tra il borgo e il fronte lago. Al tramonto le case illuminate creano una cornice che accompagna visitatori e residenti lungo il lungolago, in un itinerario che unisce le tradizioni natalizie ai piccoli scorci d’acqua.

La Natività potrà essere osservata, come sempre fino all’Epifania dal lungolago pensile, sorretta da una luce che filtra nel fondale e che spesso lascia intravedere il passaggio di alborelle, gamberi e persici. Un dettaglio che, negli anni, è diventato parte del racconto stesso del presepe.

La realizzazione si deve al lavoro dei volontari che da vent’anni collaborano con i sub di Godiving, seguendo ogni fase, dalle strutture a terra alle operazioni in immersione. «Godiving – commenta la sezione Subacquea della Asd Pro Patria di Busto Arsizio – è riconoscente verso i volontari che da vent’anni (fuori e dentro l’acqua) puntualmente rendono possibile l’iniziativa. Il gruppo subacqueo ringrazia anche il Comune di Porto Ceresio e l’Autorità di Bacino Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla, nonché gli sponsor Equity Factory e Gtegh».